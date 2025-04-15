Олег Синєгубов

Удар по Харкову: кількість жертв атаки дронів зросла, під завалами знаходяться люди

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло двоє людей, троє можуть бути під завалами. Зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, автомобілі та квартири.