Олег Синєгубов

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22946 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146153 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 131059 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133193 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130274 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131375 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194601 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77173 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164342 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Харкові рятувальники ліквідували пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.

Суспільство • 14 квітня, 12:54 • 6614 перегляди

На Харківщині через ворожі обстріли загинули чотири людини - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську загинули двоє людей, а в селі Шевченкове ще двоє отримали смертельні поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війна • 14 квітня, 11:29 • 5878 перегляди

Ворог після ранкової атаки на Харків вдарив по передмістю: поранено чоловіка

Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.

Війна • 14 квітня, 10:50 • 5100 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

У Харкові сталися вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях та чекає на інформацію про наслідки.

Війна • 14 квітня, 02:44 • 31981 перегляди

Куп'янськ під щільним ударом окупантів, також атаковано низку інших районів Харківщини: семеро поранених

Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.

Війна • 13 квітня, 06:29 • 4686 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.

Суспільство • 12 квітня, 17:25 • 8350 перегляди

Над Україною збили 56 з 88 дронів під час нічної атаки рф: ситуація по областях

Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.

Війна • 12 квітня, 06:27 • 4212 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.

Війна • 12 квітня, 02:39 • 13122 перегляди

У Харківській області російські дрони атакували автомобілі волонтерів - Синєгубов

У селі Івашки Золочівської громади російські війська атакували FPV-дронами волонтерські автомобілі, що перевозили продукти та гуманітарну допомогу. Постраждалих немає.

Війна • 11 квітня, 14:44 • 10272 перегляди

Масована атака рф дронами у Харкові: близько 20 ударів, стало більше постраждалих

Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.

Війна • 9 квітня, 06:24 • 8808 перегляди

Масовані атаки дронів у Харкові: голова ОВА інформує про наслідки у різних районах

Харків зазнав масованої атаки безпілотників, що призвело до пошкоджень у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Відповідні служби ліквідують наслідки.

Війна • 8 квітня, 21:27 • 6737 перегляди

росія атакувала Харків "шахедом": є приліт, спалахнула пожежа

Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Війна • 8 квітня, 18:17 • 11526 перегляди

У Вовчанську, внаслідок скиду вибухівки росіянами, важких поранень зазнав чоловік

У Вовчанську 64-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано.

Війна • 8 квітня, 10:14 • 7156 перегляди

Застрелив військового, вчиняв диверсії і готував вбивство голови ОВА: у Харкові чоловік постане перед судом

Уродженець Євпаторії, завербований фсб, постане перед судом за держзраду, вбивство військового та підготовку замахів на керівників Харківщини. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Суспільство • 8 квітня, 09:36 • 9518 перегляди

росія вдарила балістикою та КАБами по Харківщині: є загиблі та поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.

Суспільство • 8 квітня, 07:30 • 8422 перегляди

Окупанти обстріляли Харківщину: інформація уточнюється

Близько 23 години ворожі війська обстріляли населений пункт Бабаї. Наразі інформації про постраждалих немає, фахівці працюють на місці обстрілу.

Війна • 7 квітня, 21:00 • 5116 перегляди

У Харкові стався вибух

У Харкові прогримів вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про це.

Війна • 7 квітня, 20:11 • 16005 перегляди

Ворог вдарив КАБом по Харківщині: одна людина загинула, є постраждалі

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Харківщину, внаслідок чого загинула людина, також є поранені. Удар прийшовся по селу Токарівка Друга.

Війна • 7 квітня, 04:46 • 5958 перегляди

Низка населенних пунктів Харківщини, зокрема Золочів, були атаковані КАБами рф: є постраждала

російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді на Харківщині. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, постраждала 67-річна жінка.

Війна • 6 квітня, 17:18 • 17206 перегляди

У Куп'янську ворожий КАБ влучив у багатоповерхівку: є поранені

Внаслідок влучання КАБу у 9-поверховий будинок в Куп'янську двоє людей отримали поранення. Сталася пожежа на площі 100 м.кв., пошкоджено балкони та квартири.

Війна • 6 квітня, 04:52 • 8731 перегляди

Удар по Харкову: кількість жертв атаки дронів зросла, під завалами знаходяться люди

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло двоє людей, троє можуть бути під завалами. Зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, автомобілі та квартири.

Війна • 3 квітня, 21:37 • 8403 перегляди

Удар дронів по Харкову: одна людина загинула, кількість поранених зростає

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинула одна людина, кількість поранених зросла до 29. Четверо постраждалих госпіталізовано, один з них у важкому стані.

Війна • 3 квітня, 20:50 • 7124 перегляди

Удар дронів по Харкову: внаслідок влучання у багатоповерхівку поранено щонайменще 12 людей

Внаслідок атаки російських безпілотників на Харків 3 квітня відомо про 12 поранених. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі.

Війна • 3 квітня, 20:23 • 6013 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

Вночі у Київському районі Харкова пролунали вибухи через атаку безпілотників. На місцях влучань виникли загоряння, рятувальники ліквідовують наслідки.

Війна • 2 квітня, 20:28 • 14755 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

За останні 40 хвилин ворог завдав 14 ударів по місту Харкову. Голова Харківської ОВА закликав не знімати роботу ППО.

Війна • 2 квітня, 19:37 • 11442 перегляди

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 4

У Київському районі Харкова ворожий БпЛА поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.

Війна • 2 квітня, 14:01 • 21818 перегляди

На Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій

В місті Ізюм 50-річний чоловік знайшов невідомий предмет і почав його розбирати. Внаслідок вибуху чоловік отримав важку травму та втратив праву кисть.

Суспільство • 2 квітня, 07:31 • 10104 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

Вночі 2 квітня Харків був атакований дронами. За уточненою інформацією, по місту було завдано 15 ударів, внаслідок чого постраждали вісім людей, серед яких є діти.

Війна • 1 квітня, 23:29 • 91273 перегляди

Нічна атака на Харків: кількість поранених зросла до 3, серед них 9-місячне немовля

Внаслідок удару дронів по Харкову троє мирних жителів отримали поранення. Один з дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування.

Війна • 1 квітня, 22:27 • 14450 перегляди

У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У Харкові сталися вибухи, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили попереджали про ворожі загрози.

Суспільство • 1 квітня, 21:25 • 12836 перегляди