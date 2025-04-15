У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі продуктів, спричинену ударом ворожого БПЛА. Площа пожежі склала 1600 кв.м, жертв немає.
Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську загинули двоє людей, а в селі Шевченкове ще двоє отримали смертельні поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон РФ вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.
У Харкові сталися вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях та чекає на інформацію про наслідки.
Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.
росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.
Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.
російські дрони атакували Харків, спричинивши серію вибухів у місті. Внаслідок обстрілу є один постраждалий у Немишлянському районі, йому надали допомогу на місці.
У селі Івашки Золочівської громади російські війська атакували FPV-дронами волонтерські автомобілі, що перевозили продукти та гуманітарну допомогу. Постраждалих немає.
Уночі 8 квітня російська армія масовано атакувала Харків дронами. Внаслідок обстрілів відомо про 4 постраждалих, пошкоджені цивільні підприємства та житлові будинки в різних районах міста.
Харків зазнав масованої атаки безпілотників, що призвело до пошкоджень у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Основ'янському районах. Відповідні служби ліквідують наслідки.
Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
У Вовчанську 64-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано.
Уродженець Євпаторії, завербований фсб, постане перед судом за держзраду, вбивство військового та підготовку замахів на керівників Харківщини. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.
Близько 23 години ворожі війська обстріляли населений пункт Бабаї. Наразі інформації про постраждалих немає, фахівці працюють на місці обстрілу.
У Харкові прогримів вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про це.
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Харківщину, внаслідок чого загинула людина, також є поранені. Удар прийшовся по селу Токарівка Друга.
російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді на Харківщині. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, постраждала 67-річна жінка.
Внаслідок влучання КАБу у 9-поверховий будинок в Куп'янську двоє людей отримали поранення. Сталася пожежа на площі 100 м.кв., пошкоджено балкони та квартири.
Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло двоє людей, троє можуть бути під завалами. Зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, автомобілі та квартири.
Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинула одна людина, кількість поранених зросла до 29. Четверо постраждалих госпіталізовано, один з них у важкому стані.
Внаслідок атаки російських безпілотників на Харків 3 квітня відомо про 12 поранених. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі.
Вночі у Київському районі Харкова пролунали вибухи через атаку безпілотників. На місцях влучань виникли загоряння, рятувальники ліквідовують наслідки.
За останні 40 хвилин ворог завдав 14 ударів по місту Харкову. Голова Харківської ОВА закликав не знімати роботу ППО.
У Київському районі Харкова ворожий БпЛА поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.
В місті Ізюм 50-річний чоловік знайшов невідомий предмет і почав його розбирати. Внаслідок вибуху чоловік отримав важку травму та втратив праву кисть.
Вночі 2 квітня Харків був атакований дронами. За уточненою інформацією, по місту було завдано 15 ударів, внаслідок чого постраждали вісім людей, серед яких є діти.
Внаслідок удару дронів по Харкову троє мирних жителів отримали поранення. Один з дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування.
У Харкові сталися вибухи, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Раніше Повітряні Сили попереджали про ворожі загрози.