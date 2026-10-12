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росія атакувала енергетичні об'єкти, логістику і не тільки - Корецький розкрив масштаби нових ударів рф

Київ • УНН

 • 578 перегляди

росія вдарила по енергетичних, транспортних і цивільних об’єктах у кількох регіонах України. Відомо про загиблу людину, десятки постраждали.

росія атакувала енергетичні об'єкти, логістику і не тільки - Корецький розкрив масштаби нових ударів рф

росія вночі та вранці 12 жовтня продовжила атаки на Україну, у тому числі вдаривши по нафтогазових та інших енергетичних обʼєктах, по складах і логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах. Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Вночі та вранці російські війська знову атакували житлові будинки. В Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала. Під ударами була житлова забудова Краматорська і Словʼянська. У Харкові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини", - написав Корецький.

Також російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах. росіяни також били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах

- повідомив Прем'єр.

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Про нові атаки рф від ранку 12 жовтня також повідомили представники місцевої влади у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові.

У Києві повідомлялося про 3 постраждалих.

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У Дніпрі атака рф забрала життя людини, в Дніпровському районі ворог вдарив по ТЦ, зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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У Запоріжжі, зі слів т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, "росіяни двічі за день атакували транспортну інфраструктуру". "Близько полудня ворожий БпЛА вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них - маршрутка. Попередньо, ніхто не постраждав. Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Їй надають допомогу", - написав Семікін у соцмережах.

Миколаїв, як повідомив т.в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, "сьогодні вранці ворог атакував БпЛА типу "Shahed"". "Пошкоджено будівлю вантажного терміналу. На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказав Решетілов у соцмережах.

У Харкові, як підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "сьогодні вранці ворог також завдав ударів по житловій забудові Київського району". "Зафіксовано прямі влучання в житлові будинки. За останніми даними, постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. Пораненим надають необхідну медичну допомогу. Наразі ніхто з постраждалих не перебуває в лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, спортивний комплекс, паркан, скління вікон приватного будинку та цивільне підприємство", - зазначив Синєгубов у соцмережах.

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Юлія Шрамко

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