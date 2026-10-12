У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих
Київ • УНН
У Києві 12 жовтня через атаки рф постраждали троє людей. Є наслідки в Дарницькому та Солом’янському районах.
У Києві троє людей постраждали з ранку 12 жовтня через триваючі атаки рф. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Кількість постраждалих у столиці збільшилася до трьох людей
Після 11 години мер Києва повідомляв, що "у Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок". А також, що "у Соломʼянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків".
У КМВА зазначили також, що "за попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на складське приміщення". А згодом, що "у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території".
У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту12.10.26, 11:20 • 2802 перегляди