У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих

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У Києві троє людей постраждали з ранку 12 жовтня через триваючі атаки рф. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Кількість постраждалих у столиці збільшилася до трьох людей - написав Кличко.

Після 11 години мер Києва повідомляв, що "у Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок". А також, що "у Соломʼянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків".

У КМВА зазначили також, що "за попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на складське приміщення". А згодом, що "у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території".

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