У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих

$44.890.0450.310.18
ukenru
11:00 • 2354 перегляди
Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
09:59 • 12687 перегляди
Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп
09:56 • 13079 перегляди
Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили за роботу щодо "макроекономічної стабілізації"Photo
08:45 • 16024 перегляди
ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти росії, що націлено на російський ВПК - Каллас
07:55 • 19503 перегляди
Держбюджет України недоотримав майже 50 млрд грн доходів - міністр
06:19 • 22950 перегляди
89 зі 121 запущеного рф дрона знешкодили за ніч, у тому числі понад 70% реактивних
12 жовтня, 03:30 • 46786 перегляди
Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією рф - Туск після розмови з Зеленським
12 жовтня, 00:57 • 56341 перегляди
Маск - насамперед бізнесмен: "Флеш" прокоментував чутки про відключення Starlink Україні
11 жовтня, 21:25 • 54308 перегляди
росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення - Сибіга
11 жовтня, 20:21 • 47875 перегляди
Ракетний удар по передмістю Харкова: уже понад 20 пораненихVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.3м/с
81%
751мм
Популярнi новини
На ТОТ Луганщини росія продовжує кампанію з "націоналізації" нерухомості - ОВА12 жовтня, 01:21 • 23008 перегляди
СБС демілатризували понад 100 тисяч окупантів від початку 2026 рокуVideo12 жовтня, 01:56 • 11080 перегляди
На нафтоналивному терміналі в ростовській області триває масштабна пожежа, ЗМІ повідомляють, що це "горить очерет"Video12 жовтня, 02:27 • 15141 перегляди
Що святкують 12 жовтня в Україні та світі 12 жовтня, 02:58 • 17385 перегляди
кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW12 жовтня, 04:26 • 9590 перегляди
Публікації
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 2920 перегляди
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята11 жовтня, 10:54 • 74270 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 109360 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 127122 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 125522 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Ігор Терехов
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 5218 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 54228 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 29418 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 30352 перегляди
Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера11 жовтня, 14:14 • 37313 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
МіГ-31
Brent

У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

У Києві 12 жовтня через атаки рф постраждали троє людей. Є наслідки в Дарницькому та Солом’янському районах.

У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих
фото ілюстративне

У Києві троє людей постраждали з ранку 12 жовтня через триваючі атаки рф. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Кількість постраждалих у столиці збільшилася до трьох людей

- написав Кличко.

Після 11 години мер Києва повідомляв, що "у Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок". А також, що "у Соломʼянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків".

У КМВА зазначили також, що "за попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на складське приміщення". А згодом, що "у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території".

У Києві метро та автобуси змінили рух через перекриття на Південному мосту12.10.26, 11:20 • 2802 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ