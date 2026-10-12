В Киеве из-за атак рф с утра уже трое пострадавших

фото иллюстративное

В Киеве трое человек пострадали с утра 12 октября из-за продолжающихся атак рф. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Количество пострадавших в столице увеличилось до трех человек - написал Кличко.

После 11 часов мэр Киева сообщал, что "в Дарницком районе произошло падение обломков БпЛА на частный дом". А также, что "в Соломенском районе произошло падение обломков БпЛА на открытой территории возле частных домов".

В КГВА также отметили, что "по предварительной информации, в Дарницком районе обломки упали на складское помещение". А позже — что "в Дарницком районе обломки упали на открытой территории".

В Киеве метро и автобусы изменили движение из-за перекрытия на Южном мосту