В Киеве метро и автобусы изменили движение из-за перекрытия на Южном мосту

Метро в Киеве утром 12 октября снова меняет режим работы. Также изменения коснутся автобусов. Это происходит на фоне перекрытия движения на Южном мосту. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

В Киеве временно изменили движение поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту. Поезда "зелёной" линии метро курсируют на отдельных участках - сообщили в КГГА.

Как отмечается, поезда метро на "зелёной" ветке курсируют:

между станциями «Сырец» – «Выдубичи»;

между станциями «Осокорки» – «Красный хутор».

Автобусы №№ 22, 91 временно курсируют через Дарницкий мост.

О восстановлении движения в обычном режиме в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Изменения движения транспорта в Киеве происходят на фоне продолжающихся атак рф, которые затронули в том числе мосты через Днепр.

В то же время после атак рф на прошлой неделе из-за перебоев с электроснабжением фиксировались и перебои с водоснабжением.

По состоянию на утро 12 октября, по данным КГГА, "в столице полностью восстановили снабжение в штатном режиме". По информации "Киевводоканала", давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям. Специалисты продолжают контролировать работу водопроводной системы города, добавили в КГГА.

КГГА призвала киевлян запастись водой, едой и средствами освещения на случай аварийных ситуаций