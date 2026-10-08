У чотирьох районах Києва можливі перебої з водопостачанням

У правобережній частині Києва знизився тиск у водопровідній мережі через перебої з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів, тому у деяких будинках можливо не буде води. Про це повідомляє Київська міська рада, передає УНН.

У зв’язку зі зниженням напруги в електромережі є перебої з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів столиці. Через це у водопровідній мережі правобережної частини міста спостерігається зниження тиску. Про це попереджають у ПрАТ "АК "Київводоканал" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за наявною інформацією, знижений тиск у водопровідній мережі спостерігається у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання, однак робота над відновленням триває.

Стабільне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.