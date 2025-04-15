Київська міська рада

Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.
Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення кількох високопосадовців КМДА та комунальних підприємств. Рішення прийняте після проведення НАБУ операції "Чисте місто" щодо земельної корупції.
За заступника голови КМДА Петра Оленича внесли заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. Він був затриманий НАБУ у справі про незаконне виведення столичної землі через фіктивні споруди.
Столична влада підтримала петицію про заборону будівництва підземного паркінгу біля Пейзажної алеї на Старокиївській горі. Проект передбачав паркінг на 320 місць та укриття на 1650 осіб.
У рейтингу Transparency International Україна отримала 35 балів зі 100 можливих, втративши 1 бал порівняно з минулим роком. Індекс оцінює корупційні практики лише в державному секторі, не враховуючи побутову та бізнесову корупцію.
НАБУ і САП провели обшуки у справі корупції в Київраді, виявивши понад $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн. Затримано 7 осіб у справі про незаконне виведення землі через фіктивні споруди.
НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.
Колишня в. о. директора Національного антидопінгового центру провела тендер на 42 млн грн з ознаками фіктивності. Через завищення цін на обладнання державі завдано збитків на понад 10 млн грн.
ВАКС обрав запобіжний захід для депутатки Київради Олени Марченко у справі про заволодіння столичною землею. Її взято під варту з можливістю внесення застави у 50 млн гривень.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.
НАБУ та САП розпочали операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації в Київраді. Зокрема, проводяться обшуки у соратника Черновецького Дениса Комарницького.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко ініціює перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог. Пропозиції щодо змін представлять на найближчому засіданні Ради оборони Києва.
Київрада ухвалила рішення про оголошення хвилини мовчання у громадському транспорті та через міські системи оповіщення.
У КМДА заявили, що немає сертифікованої споруди для встановлення на зупинках громадського транспорту. Депутати ж пропонують перейняти досвід Харкова та інших міст щодо роботи транспорту.
Рішення про зупинку громадського транспорту та обмеження руху мостами під час повітряних тривог прийнято за рекомендацією військових. Це зроблено для безпеки киян після випадків обстрілів транспорту на півдні країни.
Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2025 рік у розмірі понад 90 млрд гривень. Найбільші видатки передбачені на освіту - 32,4 млрд грн та транспорт - 18,6 млрд грн.
Рішення передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику, пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників леніну тощо.
КМДА планує збудувати підземний паркінг на 320 місць на Старокиївській горі, що є пам'яткою археології. Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини.
У Києві на 8 ділянках змінено швидкісний режим з 80 км/год на 50 км/год. У Дніпрі на 7 ділянках обмеження швидкості змінено з 70 км/год на 50 км/год.
Володимир Прокопів написав заяву на звільнення з посади заступника голови КМДА після розслідування про статки його родини. Він заявив про готовність до перевірок і відкритість до журналістів.
Мер Києва відсторонив Володимира Прокопіва від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів.
Розслідування виявило, що родичі Володимира Прокопіва, заступника мера Києва, придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.
Український мінісеріал з 5 серій показує вплив російської пропаганди на повсякденне життя. Проект за участю лідерів думок демонструє, як дезінформація змінює мислення та культуру українців.
Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.
Верховний Суд підтвердив незаконність рішення Київради про виділення землі під ТРЦ біля озера Вирлиця. Ділянку площею 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність.
Міська рада Києва відповіла на петицію щодо встановлення захисних екранів у метро. ДБН не передбачають таких конструкцій, але питання може бути розглянуте при проектуванні нових ліній метрополітену.
Начальник речової служби військової частини у Києві підозрюється у недбалому ставленні, що призвело до збитків у 25 млн грн. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за прийняття неякісної зимової форми.
Аналітики YouControl дослідили кількість помічників у депутатів Верховної Ради 9 скликання. Найбільше консультантів має 'Слуга Народу', а найменше - позафракційні депутати.
У справі про підтоплення тунелів столичного метро проведено низку експертиз, і одна з них показала, що причиною руйнування тунелю є неналежна експлуатація, а не неякісне будівництво, вказали у прокуратурі.