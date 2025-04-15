Київська міська рада

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18536 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125495 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124242 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127339 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Справа "плівок Комарницького": Київрада провалила голосування щодо звільнення секретаря Бондаренка, проте він сам подав у відставку

Київрада не змогла звільнити Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію, але він сам подав у відставку. Заяву підтримав 81 депутат Київради.

Політика • 8 квітня, 11:11 • 10323 перегляди

Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.

Політика • 13 березня, 10:39 • 32129 перегляди

У КМДА повідомили про звільнення фігурантів "земельної справи"

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення кількох високопосадовців КМДА та комунальних підприємств. Рішення прийняте після проведення НАБУ операції "Чисте місто" щодо земельної корупції.

Політика • 28 лютого, 12:44 • 35883 перегляди

Земельна корупція: за заступника голови КМДА Оленича внесли заставу

За заступника голови КМДА Петра Оленича внесли заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. Він був затриманий НАБУ у справі про незаконне виведення столичної землі через фіктивні споруди.

Київ • 21 лютого, 19:40 • 46722 перегляди

Будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі: столична влада підтримала заборону

Столична влада підтримала петицію про заборону будівництва підземного паркінгу біля Пейзажної алеї на Старокиївській горі. Проект передбачав паркінг на 320 місць та укриття на 1650 осіб.

Політика • 11 лютого, 15:52 • 45247 перегляди

Мінус 1 бал: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції на 105 місце

У рейтингу Transparency International Україна отримала 35 балів зі 100 можливих, втративши 1 бал порівняно з минулим роком. Індекс оцінює корупційні практики лише в державному секторі, не враховуючи побутову та бізнесову корупцію.

Суспільство • 11 лютого, 08:57 • 34404 перегляди

Правоохоронці обшукали причетних до земельної корупції у Київраді: виявили понад 6 млн доларів

НАБУ і САП провели обшуки у справі корупції в Київраді, виявивши понад $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн. Затримано 7 осіб у справі про незаконне виведення землі через фіктивні споруди.

Політика • 10 лютого, 17:39 • 54323 перегляди

НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Комарницького

НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі про розкрадання столичної землі. Його та ще 9 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно виводила земельні ділянки.

Політика • 10 лютого, 12:39 • 104677 перегляди

Понад 10 млн грн збитку на закупівлях: судитимуть екскерівницю Національного антидопінгового центру

Колишня в. о. директора Національного антидопінгового центру провела тендер на 42 млн грн з ознаками фіктивності. Через завищення цін на обладнання державі завдано збитків на понад 10 млн грн.

Кримінал та НП • 7 лютого, 23:46 • 33190 перегляди

Земельна корупція в столиці: суд відправив депутатку Київради під варту

ВАКС обрав запобіжний захід для депутатки Київради Олени Марченко у справі про заволодіння столичною землею. Її взято під варту з можливістю внесення застави у 50 млн гривень.

Київ • 7 лютого, 16:14 • 44398 перегляди

Земельна корупція в Київській міськраді: затримано 7 осіб

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

Київ • 6 лютого, 16:59 • 64478 перегляди

НАБУ і САП проводять масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді

НАБУ та САП розпочали операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації в Київраді. Зокрема, проводяться обшуки у соратника Черновецького Дениса Комарницького.

Київ • 6 лютого, 09:26 • 120549 перегляди

КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог

Начальник КМВА Тимур Ткаченко ініціює перегляд рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог. Пропозиції щодо змін представлять на найближчому засіданні Ради оборони Києва.

Суспільство • 31 січня, 01:04 • 60918 перегляди

У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті

Київрада ухвалила рішення про оголошення хвилини мовчання у громадському транспорті та через міські системи оповіщення.

Суспільство • 30 січня, 19:20 • 65949 перегляди

Зупиняти чи ні громадський транспорт у Києві під час тривог: чому немає зупинок-укриттів та що пропонують депутати

У КМДА заявили, що немає сертифікованої споруди для встановлення на зупинках громадського транспорту. Депутати ж пропонують перейняти досвід Харкова та інших міст щодо роботи транспорту.

Київ • 29 січня, 13:37 • 129209 перегляди

Кличко пояснив, чому в Києві обмежують рух мостами під час тривог

Рішення про зупинку громадського транспорту та обмеження руху мостами під час повітряних тривог прийнято за рекомендацією військових. Це зроблено для безпеки киян після випадків обстрілів транспорту на півдні країни.

Війна • 6 грудня, 18:40 • 23908 перегляди

Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік - Кличко

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2025 рік у розмірі понад 90 млрд гривень. Найбільші видатки передбачені на освіту - 32,4 млрд грн та транспорт - 18,6 млрд грн.

Економіка • 5 грудня, 17:41 • 42343 перегляди

Зірка з будинку на Хрещатику та пам’ятники радянським пропагандистам: визначено 47 пам'ятних об'єктів, що підлягають усуненню

Рішення передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику, пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників леніну тощо.

Політика • 21 листопада, 15:38 • 25231 перегляди

КМДА планує збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі. У Мінкульті відреагували

КМДА планує збудувати підземний паркінг на 320 місць на Старокиївській горі, що є пам'яткою археології. Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини.

Культура • 14 листопада, 14:15 • 22874 перегляди

У Києві і Дніпрі вводять сезонні обмеження швидкості: що потрібно знати

У Києві на 8 ділянках змінено швидкісний режим з 80 км/год на 50 км/год. У Дніпрі на 7 ділянках обмеження швидкості змінено з 70 км/год на 50 км/год.

Суспільство • 30 жовтня, 13:36 • 17889 перегляди

Відсторонений на тлі журналістського розслідування заступник Кличка написав заяву на звільнення

Володимир Прокопів написав заяву на звільнення з посади заступника голови КМДА після розслідування про статки його родини. Він заявив про готовність до перевірок і відкритість до журналістів.

Політика • 22 жовтня, 10:04 • 30018 перегляди

Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після другої частини розслідування журналістів

Мер Києва відсторонив Володимира Прокопіва від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів.

Політика • 22 жовтня, 06:59 • 22878 перегляди

Купували квартири та офіси: родичі заступника Кличка накопичили чимало нерухомості у Києві - ЗМІ

Розслідування виявило, що родичі Володимира Прокопіва, заступника мера Києва, придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

Київ • 14 жовтня, 18:03 • 25215 перегляди

Діпфейки, боти, російська музика та компʼютерні ігри: в Україні створили мінісеріал, що протидіє дезінформації

Український мінісеріал з 5 серій показує вплив російської пропаганди на повсякденне життя. Проект за участю лідерів думок демонструє, як дезінформація змінює мислення та культуру українців.

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Олександр Сирський та Оксана Забужко стали почесними громадянами Києва

Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.

Культура • 19 вересня, 15:18 • 20079 перегляди

ТРЦ на березі озера Вирлиця у столиці не буде - суд визнав незаконним рішення Київради

Верховний Суд підтвердив незаконність рішення Київради про виділення землі під ТРЦ біля озера Вирлиця. Ділянку площею 20 га та вартістю понад 1 млрд грн повернуто у комунальну власність.

Суспільство • 19 вересня, 14:43 • 17386 перегляди

Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію

Міська рада Києва відповіла на петицію щодо встановлення захисних екранів у метро. ДБН не передбачають таких конструкцій, але питання може бути розглянуте при проектуванні нових ліній метрополітену.

Суспільство • 18 вересня, 09:19 • 15446 перегляди

25 млн грн збитків на закупівлі військової форми: у Києві повідомили про підозру посадовцю військової частини

Начальник речової служби військової частини у Києві підозрюється у недбалому ставленні, що призвело до збитків у 25 млн грн. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за прийняття неякісної зимової форми.

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У Раді 9-го скликання один нардеп має в середньому 15 помічників: у кого найбільше

Аналітики YouControl дослідили кількість помічників у депутатів Верховної Ради 9 скликання. Найбільше консультантів має 'Слуга Народу', а найменше - позафракційні депутати.

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Підтоплення тунелів столичного метро: прокуратура відповіла на заяву КМДА

У справі про підтоплення тунелів столичного метро проведено низку експертиз, і одна з них показала, що причиною руйнування тунелю є неналежна експлуатація, а не неякісне будівництво, вказали у прокуратурі.

Київ • 24 липня, 10:28 • 27637 перегляди