Київська міська рада

25 млн грн збитків на закупівлі військової форми: у Києві повідомили про підозру посадовцю військової частини

Начальник речової служби військової частини у Києві підозрюється у недбалому ставленні, що призвело до збитків у 25 млн грн. Йому загрожує до 8 років ув'язнення за прийняття неякісної зимової форми.