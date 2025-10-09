Махінації із зарплатою та сприяння в ухиленні від служби: екссекретар Київради Бондаренко постане перед судом

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 506 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5554 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7086 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9800 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16780 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13082 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14048 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16226 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26204 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48330 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
96%
746мм
Популярнi новини
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 16123 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 27677 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto03:56 • 3394 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 11115 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 8462 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 514 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 5564 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 16783 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 56690 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 62253 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 24231 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 41690 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 55772 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 57444 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 108469 перегляди
Актуальне
Financial Times
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Махінації із зарплатою та сприяння в ухиленні від служби: екссекретар Київради Бондаренко постане перед судом

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Обвинувальний акт щодо колишнього заступника Київського міського голови Володимира Бондаренка скеровано до суду. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику КМР та сприянні ухиленню від військової служби.

Махінації із зарплатою та сприяння в ухиленні від служби: екссекретар Київради Бондаренко постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт щодо ексзаступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, якого підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Київською міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради, депутата Київської міської ради IX скликання

- йдеться в повідомленні.

Контекст

Його підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Встановлено, що посадовець у 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нарахував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу, заробітну плату на суму майже 700 тис. гривень. При цьому цей працівник, вступивши до лав ЗСУ, отримував грошове забезпечення як військовослужбовець.

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

Обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в суді

- інформує прокуратура.

Довідково

Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва – секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київська міська державна адміністрація
Київська міська рада
Збройні сили України