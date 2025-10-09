Махінації із зарплатою та сприяння в ухиленні від служби: екссекретар Київради Бондаренко постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт щодо ексзаступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, якого підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Київською міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради, депутата Київської міської ради IX скликання - йдеться в повідомленні.

Контекст

Його підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Встановлено, що посадовець у 2022-2023 роках, всупереч ст. 119 К3пП, безпідставно нарахував та виплатив співробітнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу, заробітну плату на суму майже 700 тис. гривень. При цьому цей працівник, вступивши до лав ЗСУ, отримував грошове забезпечення як військовослужбовець.

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

Таким чином, мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

Обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в суді - інформує прокуратура.

Довідково

Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва – секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.