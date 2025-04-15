Генеральний прокурор України

Жорстоке поводження з тваринами: в прокуратурі розповіли, де найбільше правопорушень було торік

В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.