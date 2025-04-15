Генеральний прокурор України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18347 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129794 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125190 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124000 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127209 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190452 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Забруднення моря пальмовою олією та збитки на понад 2 млн доларів: старпому іноземного судна повідомили про підозру

Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.

Кримінал та НП • 9 квітня, 12:37 • 8034 перегляди

Багато шуму, але чи є злочин: юрист поставив під сумнів законність підозри НАБУ у справі адвокатів і "бота"

Експерти сумніваються в обґрунтованості підозри столичним адвокатам у незаконному доступі до судових рішень. Адвокат Сухов наголошує, що для злочину потрібне саме втручання в систему.

Політика • 4 квітня, 04:00 • 179663 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

НАБУ звинуватило адвокатів у зборі інформації про обшуки, але їх самих підозрюють у незаконному прослуховуванні. Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ.

Політика • 3 квітня, 19:36 • 245660 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

Прокурор вимагав 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо шахрайства на 400 тисяч гривень. Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Політика • 2 квітня, 23:11 • 17984 перегляди

Теракт у відділенні поліції на Одещині: затримано чоловіка, який виготовив вибуховий пристрій

В Одесі затримали чоловіка, який за завданням рф виготовив вибухівку, що призвела до вибуху у відділенні поліції на Одещині. Внаслідок теракту загинула жінка, троє поліцейських поранені.

Війна • 2 квітня, 11:13 • 20889 перегляди
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ через незаконне прослуховування адвокатів. Детективи підозрюються у перевищенні повноважень та порушенні адвокатської таємниці.

Політика • 2 квітня, 07:07 • 198899 перегляди
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

У 2024 році найбільше кримінальних правопорушень через пособництво державі-агресору було зафіксовано в Києві, Херсонській та Харківській областях. Загалом обліковано 486 справ.

Війна • 1 квітня, 10:23 • 204017 перегляди
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.

Політика • 1 квітня, 09:22 • 159542 перегляди

Перевипускали картки і привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині викрито організовану злочинну групу банкірів

Працівники банку на Львівщині організували схему заволодіння коштами клієнтів, перевипускаючи картки без їх відома. Сума збитків перевищує мільйон гривень, фігурантам загрожує до 6 років ув’язнення.

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Київ • 24 березня, 12:33 • 19551 перегляди

У Харкові метрополітен переплатив 1,1 млн грн за паливо

Харківський метрополітен переплатив постачальнику понад 1,1 млн грн за паливо через зміни у договорі. Прокуратура вимагає повернути кошти, оскільки зміни цін були необґрунтовані.

Кримінал та НП • 20 березня, 16:32 • 16387 перегляди

В Україну екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Київ • 19 березня, 14:05 • 19165 перегляди

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Олена Дума оголосила про інвентаризацію судових ухвал з 2016 року, після критики Рахунковою палатою хаосу в документації. Інвентаризація має створити прозору систему обліку активів.

Політика • 18 березня, 16:04 • 119791 перегляди

Суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваному у побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві

Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.

Кримінал та НП • 17 березня, 22:32 • 15393 перегляди

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 березня, 11:25 • 29237 перегляди

"За два тижні домалювалося ще 10 мільярдів гривень": голова антикорупційного комітету Ради викрила маніпуляції АРМА

Голова антикорупційного комітету ВР заявила про перекручування АРМА інформації щодо доходів до бюджету та кількості переданих в управління активів. Рахункова палата також виявила проблеми в роботі агентства.

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Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.

Суспільство • 14 березня, 14:14 • 22759 перегляди

Довічний термін російському бойовику Петровському: Україна та Фінляндія співпрацювали у зборі доказів

російського бойовика Воіслава Тордена (Яна Петровського) засуджено у Фінляндії до довічного ув'язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. У зборі доказів співпрацювали Україна та Фінляндія.

Війна • 14 березня, 10:09 • 16265 перегляди

У Києві викрили на хабарництві посадовців "Київзеленбуду"

У Києві викрито злочинну організацію на чолі з керівництвом "Київзеленбуду", які систематично отримували хабарі від підприємств-підрядників. Загалом фігуранти планували заробити 25 млн гривень.

Київ • 12 березня, 09:58 • 17792 перегляди

На Харківщині внаслідок чергового обстрілу рф загинула жінка

Внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка на Купʼянщині загинула 73-річна жінка. Наступного дня ворог атакував Стецьківку, пошкодивши житловий будинок.

Суспільство • 9 березня, 12:08 • 29125 перегляди

На Куп’янщині росіяни вбили мирного мешканця

41-річний чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу селища Ківшарівка на Купʼянщині 8 березня. Під час атаки також пошкоджено школу та житлові будинки.

Війна • 8 березня, 20:36 • 31156 перегляди

Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків

Російські безпілотники атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджено ангар, промислову будівлю, АЗС, автосалон та інші об'єкти, близько 1500 жителів залишились без електропостачання.

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У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності

Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.

Суспільство • 6 березня, 09:55 • 24926 перегляди

Не лікували і зв'язували ременями: у дитячих закладах Миколаївщини виявили жорстоке поводження з дітьми

У реабілітаційному центрі Миколаївської області виявлено жорстоке поводження з дітьми, включаючи фіксацію немовлят ременями. Також зафіксовано неналежні умови утримання та відсутність медичної допомоги в інших дитячих закладах.

Суспільство • 3 березня, 16:13 • 19214 перегляди

Удар рф по Одещині забрав життя людини, трьох поранено: показали масштаби руйнувань

Внаслідок атаки російських дронів на Одеський район загинув 41-річний чоловік, троє поранених. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, спортивну установу та автомобілі.

Війна • 1 березня, 08:59 • 37975 перегляди

Підлітків, які побили однолітка на Оболоні, будуть примусово виховувати

Прокуратура Києва подала клопотання про примусові заходи виховного характеру щодо трьох підлітків 13-14 років. Вони побили однолітка на дитячому майданчику в Оболонському районі.

Суспільство • 26 лютого, 12:09 • 30245 перегляди

Тіло однорічної дитини у морозилці: на обставини трагедії в Одесі відреагував Омбудсмен

В одеській квартирі виявили тіло однорічного хлопчика у морозильній камері після того, як батьки не звернулися за медичною допомогою. Омбудсмен звинувачує соціальні служби у бездіяльності.

Суспільство • 25 лютого, 16:55 • 28093 перегляди
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Жорстоке поводження з тваринами: в прокуратурі розповіли, де найбільше правопорушень було торік

В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Суспільство • 25 лютого, 09:33 • 109472 перегляди

Обстріли Донеччини: одна людина загинула, п'ятеро поранених

24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

Суспільство • 25 лютого, 00:22 • 37221 перегляди

Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади

Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.

Політика • 20 лютого, 13:37 • 30409 перегляди