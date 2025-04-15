Генеральний прокурор України

Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.
Експерти сумніваються в обґрунтованості підозри столичним адвокатам у незаконному доступі до судових рішень. Адвокат Сухов наголошує, що для злочину потрібне саме втручання в систему.
НАБУ звинуватило адвокатів у зборі інформації про обшуки, але їх самих підозрюють у незаконному прослуховуванні. Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ.
Прокурор вимагав 5 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо шахрайства на 400 тисяч гривень. Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
В Одесі затримали чоловіка, який за завданням рф виготовив вибухівку, що призвела до вибуху у відділенні поліції на Одещині. Внаслідок теракту загинула жінка, троє поліцейських поранені.
Офіс Генпрокурора відкрив справу проти детективів НАБУ через незаконне прослуховування адвокатів. Детективи підозрюються у перевищенні повноважень та порушенні адвокатської таємниці.
У 2024 році найбільше кримінальних правопорушень через пособництво державі-агресору було зафіксовано в Києві, Херсонській та Харківській областях. Загалом обліковано 486 справ.
НААУ звернулась до Генпрокурора та ДБР через дії НАБУ, яке встановило «прослушку» в офісі адвокатів. Детективи НАБУ порушили права адвокатів, проводячи незаконні обшуки.
Працівники банку на Львівщині організували схему заволодіння коштами клієнтів, перевипускаючи картки без їх відома. Сума збитків перевищує мільйон гривень, фігурантам загрожує до 6 років ув’язнення.
Киянина засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі за жорстоке вбивство безпритульної собаки. Він скинув тварину зі сходів, тримаючи на руках 11-місячну дочку.
Харківський метрополітен переплатив постачальнику понад 1,1 млн грн за паливо через зміни у договорі. Прокуратура вимагає повернути кошти, оскільки зміни цін були необґрунтовані.
В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Олена Дума оголосила про інвентаризацію судових ухвал з 2016 року, після критики Рахунковою палатою хаосу в документації. Інвентаризація має створити прозору систему обліку активів.
Прокурори оскаржать рішення суду про звільнення з-під варти неповнолітнього, підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві.
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.
Голова антикорупційного комітету ВР заявила про перекручування АРМА інформації щодо доходів до бюджету та кількості переданих в управління активів. Рахункова палата також виявила проблеми в роботі агентства.
Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.
російського бойовика Воіслава Тордена (Яна Петровського) засуджено у Фінляндії до довічного ув'язнення за воєнні злочини, вчинені в Україні. У зборі доказів співпрацювали Україна та Фінляндія.
У Києві викрито злочинну організацію на чолі з керівництвом "Київзеленбуду", які систематично отримували хабарі від підприємств-підрядників. Загалом фігуранти планували заробити 25 млн гривень.
Внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка на Купʼянщині загинула 73-річна жінка. Наступного дня ворог атакував Стецьківку, пошкодивши житловий будинок.
41-річний чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу селища Ківшарівка на Купʼянщині 8 березня. Під час атаки також пошкоджено школу та житлові будинки.
Російські безпілотники атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджено ангар, промислову будівлю, АЗС, автосалон та інші об'єкти, близько 1500 жителів залишились без електропостачання.
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.
У реабілітаційному центрі Миколаївської області виявлено жорстоке поводження з дітьми, включаючи фіксацію немовлят ременями. Також зафіксовано неналежні умови утримання та відсутність медичної допомоги в інших дитячих закладах.
Внаслідок атаки російських дронів на Одеський район загинув 41-річний чоловік, троє поранених. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, спортивну установу та автомобілі.
Прокуратура Києва подала клопотання про примусові заходи виховного характеру щодо трьох підлітків 13-14 років. Вони побили однолітка на дитячому майданчику в Оболонському районі.
В одеській квартирі виявили тіло однорічного хлопчика у морозильній камері після того, як батьки не звернулися за медичною допомогою. Омбудсмен звинувачує соціальні служби у бездіяльності.
В Україні за 2024 рік зафіксовано 189 правопорушень через жорстоке поводження з тваринами, з них 46 справ направлено до суду. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Полтавській та Дніпропетровській областях.
24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
Прокурори розслідують 57 кримінальних проваджень щодо злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Встановлено причетність 21 співробітника фсб рф та колишніх високопосадовців України до державної зради.