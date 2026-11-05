У російському полоні загинули понад 200 українців
Київ • УНН
В Україні встановили 241 загиблого в російському полоні: 230 військовополонених і 11 цивільних. Дев’ятьом оголосили підозри.
В Україні розслідують 241 випадок загибелі українців у російському полоні, зокрема 230 військовополонених і 11 цивільних. У межах цих проваджень дев’ятьом особам повідомили про підозру, обвинувальні акти щодо трьох скерували до суду, а одну особу вже засудили. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
В Україні тривають розслідування таких фактів. Зокрема, лише у кримінальних провадженнях, які розслідуються за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, встановлено 241 випадок загибелі українців у російському полоні. Серед загиблих - 230 військовополонених та 11 цивільних осіб
Йдеться про 23 кримінальні провадження, розпочаті від початку повномасштабного вторгнення рф.
Ці дані охоплюють лише підтверджені під час зазначених розслідувань факти загибелі та не включають відомостей із проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюють прокурори обласних прокуратур.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території росії та тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, розслідуються можливі факти катувань, жорстокого поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інших порушень законів і звичаїв війни.
Окремо досліджуються обставини атак на місця утримання полонених та випадки загибелі людей під час їх транспортування.
У кожному випадку слідство встановлює обставини смерті, умови утримання та осіб, причетних до можливих воєнних злочинів.
За результатами розслідувань дев’ятьом особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно трьох осіб скеровано до суду. Одну особу вже засуджено.
Кримінальні провадження розслідуються за ч. 2 ст. 438 КК України - воєнні злочини, що спричинили загибель людини.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.
Досудові розслідування тривають. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини загибелі українців у російському полоні та ідентифікувати осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів.
ООН задокументувала системні катування та вбивства українців у російському полоні - 438 загиблих05.11.26, 13:17 • 2482 перегляди