В российском плену погибли более 200 украинцев

В Украине расследуют 241 случай гибели украинцев в российском плену, в том числе 230 военнопленных и 11 гражданских. В рамках этих производств девяти лицам сообщили о подозрении, обвинительные акты в отношении трех направили в суд, а одно лицо уже осуждено. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Украине продолжаются расследования таких фактов. В частности, только в уголовных производствах, расследуемых под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, установлено 241 случай гибели украинцев в российском плену. Среди погибших — 230 военнопленных и 11 гражданских лиц — сообщают в Генпрокуратуре.

Речь идет о 23 уголовных производствах, начатых с начала полномасштабного вторжения рф.

Эти данные охватывают только подтвержденные в ходе указанных расследований факты гибели и не включают сведения из производств, процессуальное руководство в которых осуществляют прокуроры областных прокуратур.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти украинцев, которых удерживали на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

В частности, расследуются возможные факты пыток, жестокого обращения, непредоставления необходимой медицинской помощи и других нарушений законов и обычаев войны.

Отдельно исследуются обстоятельства атак на места содержания пленных и случаи гибели людей во время их транспортировки.

В каждом случае следствие устанавливает обстоятельства смерти, условия содержания и лиц, причастных к возможным военным преступлениям.

По результатам расследований девяти лицам сообщили о подозрении, обвинительные акты в отношении трех лиц направлены в суд. Одно лицо уже осуждено.

Уголовные производства расследуются по ч. 2 ст. 438 УК Украины — военные преступления, повлекшие гибель человека.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.

Досудебные расследования продолжаются. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства гибели украинцев в российском плену и идентифицировать лиц, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений.

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