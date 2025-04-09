Генеральный прокурор Украины

Старшему помощнику капитана иностранного судна сообщено о подозрении в загрязнении моря пальмовым маслом в акватории порта "Южный". Ущерб оценивается более чем в 2 млн долларов США.
Эксперты сомневаются в обоснованности подозрения столичным адвокатам в незаконном доступе к судебным решениям. Адвокат Сухов отмечает, что для преступления необходимо именно вмешательство в систему.
НАБУ обвинило адвокатов в сборе информации об обысках, но их самих подозревают в незаконном прослушивании. Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ.
Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Одессе задержали мужчину, который по заданию рф изготовил взрывчатку, которая привела к взрыву в отделении полиции в Одесской области. В результате теракта погибла женщина, трое полицейских ранены.
Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ из-за незаконного прослушивания адвокатов. Детективы подозреваются в превышении полномочий и нарушении адвокатской тайны.
В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.
НААУ обратилась к Генпрокурору и ГБР из-за действий НАБУ, которое установило «прослушку» в офисе адвокатов. Детективы НАБУ нарушили права адвокатов, проводя незаконные обыски.
Работники банка во Львовской области организовали схему завладения средствами клиентов, перевыпуская карточки без их ведома. Сумма убытков превышает миллион гривен, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.
Киевлянин приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за жестокое убийство бездомной собаки. Он сбросил животное с лестницы, держа на руках 11-месячную дочь.
Харьковский метрополитен переплатил поставщику более 1,1 млн грн за топливо из-за изменений в договоре. Прокуратура требует вернуть средства, поскольку изменения цен были необоснованны.
В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Елена Дума объявила об инвентаризации судебных постановлений с 2016 года, после критики Счетной палатой хаоса в документации. Инвентаризация должна создать прозрачную систему учета активов.
Прокуроры обжалуют решение суда об освобождении из-под стражи несовершеннолетнего, подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви.
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.
Глава антикоррупционного комитета ВР заявила о перекручивании АРМА информации о доходах в бюджет и количестве переданных в управление активов. Счетная палата также выявила проблемы в работе агентства.
Суд принял решение о принудительном лечении 41-летнего киевлянина, застрелившего 65-летнего пенсионера на АЗС. Мужчина страдает психическими расстройствами и нуждается в строгом наблюдении.
российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.
В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством "Киевзеленстроя", которые систематически получали взятки от предприятий-подрядчиков. В общей сложности фигуранты планировали заработать 25 млн гривен.
В результате российского обстрела села Петропавловка на Купянщине погибла 73-летняя женщина. На следующий день враг атаковал Стецьковку, повредив жилой дом.
41-летний мужчина погиб в результате артиллерийского обстрела поселка Кившаривка на Купянщине 8 марта. Во время атаки также были повреждены школа и жилые дома.
Российские беспилотники атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы. Повреждены ангар, промышленное здание, АЗС, автосалон и другие объекты, около 1500 жителей остались без электроснабжения.
Прокуратура через суд аннулировала право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля садьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть садьбы площадью 1134 кв. м.
В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.
В результате атаки российских дронов на Одесский район погиб 41-летний мужчина, трое раненых. Повреждены частный дом, предприятие, спортивное учреждение и автомобили.
Прокуратура Киева подала ходатайство о принудительных мерах воспитательного характера в отношении трех подростков 13-14 лет. Они избили сверстника на детской площадке в Оболонском районе.
В одесской квартире обнаружили тело годовалого мальчика в морозильной камере после того, как родители не обратились за медицинской помощью. Омбудсмен обвиняет социальные службы в бездействии.
В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.
24 февраля 2025 года оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов Федоровки, Славянска, Краматорска и Константиновки погиб один человек, пятеро получили ранения.
Прокуроры расследуют 57 уголовных производств по преступлениям на Майдане в 2013-2014 годах. Установлена причастность 21 сотрудника фсб рф и бывших высокопоставленных чиновников Украины к государственной измене.