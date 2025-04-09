Генеральный прокурор Украины

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

В Украине за 2024 год зафиксировано 189 правонарушений из-за жестокого обращения с животными, из них 46 дел направлено в суд. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях.