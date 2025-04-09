Генеральный прокурор Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25730 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Много шума, но есть ли преступление: юрист поставил под сомнение законность подозрения НАБУ в деле адвокатов и "бота"

Эксперты сомневаются в обоснованности подозрения столичным адвокатам в незаконном доступе к судебным решениям. Адвокат Сухов отмечает, что для преступления необходимо именно вмешательство в систему.

политика • 4 апреля, 04:00 • 178568 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

НАБУ обвинило адвокатов в сборе информации об обысках, но их самих подозревают в незаконном прослушивании. Офис Генпрокурора открыл дело против детективов НАБУ.

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Пособничество рф: прокуратура назвала регионы-лидеры по количеству преступлений

В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.

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“Прослушка” в офисе адвокатов: Национальная Ассоциация подала заявление к Генпрокурору и ГБР о грубом преступлении со стороны НАБУ

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Работники банка во Львовской области организовали схему завладения средствами клиентов, перевыпуская карточки без их ведома. Сумма убытков превышает миллион гривен, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

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Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение

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"За две недели дорисовывалось еще 10 миллиардов гривен": глава антикоррупционного комитета Рады разоблачила манипуляции АРМА

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Киевлянина, застрелившего пенсионера на АЗС, отправили на принудительное лечение

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В Киеве разоблачена преступная организация во главе с руководством "Киевзеленстроя", которые систематически получали взятки от предприятий-подрядчиков. В общей сложности фигуранты планировали заработать 25 млн гривен.

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Удар рф по Одесской области унес жизнь человека, трое ранены: показали масштабы разрушений

В результате атаки российских дронов на Одесский район погиб 41-летний мужчина, трое раненых. Повреждены частный дом, предприятие, спортивное учреждение и автомобили.

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Тело годовалого ребенка в морозилке: на обстоятельства трагедии в Одессе отреагировал Омбудсмен

В одесской квартире обнаружили тело годовалого мальчика в морозильной камере после того, как родители не обратились за медицинской помощью. Омбудсмен обвиняет социальные службы в бездействии.

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Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

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24 февраля 2025 года оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов Федоровки, Славянска, Краматорска и Константиновки погиб один человек, пятеро получили ранения.

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Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти

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