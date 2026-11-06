ЦПК солгал о передаче взятки генералу СБУ Дуке: такого факта нет в материалах НАБУ — экс-прокурор САП

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий обвинил Центр противодействия коррупции в искажении информации о якобы передаче генералу СБУ Сергею Дуке взятки в размере около трех миллионов долларов, передает УНН со ссылкой на Telegraf.

В то же время заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов опроверг озвученные в ходе операции "Карфаген" данные о якобы "крышевании" сети магазинов "Химпром" U420.

Так, Броневицкий в своем Тelegram-канале обратил внимание на публикацию ЦПК, в которой со ссылкой на выступление руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова активисты сообщают о якобы передаче генералу СБУ Сергею Дуке четырех криптокошельков от Андрея Осипова (Криминал). Средства на них близкие к НАБУ активисты назвали взяткой за содействие в снятии ареста с активов "Химпрома" через Офис генерального прокурора. Экс-прокурор заявил, что такие заявления ЦПК являются "откровенной ложью и манипуляцией".

"Никто никому взятку не передавал, по крайней мере этого в материалах дела не зафиксировано. Абакумов в эфире УП.чат об этом вообще не говорил, каждый может прослушать этот эфир и убедиться", — написал Броневицкий.

Броневицкий также отметил, что после задержания "Криминала" в июле вопрос отмены ареста так и остался нерешенным, поэтому о взятках речи не было.

Отдельно экс-прокурор обратил внимание на квалификацию подозрения. В официальном сообщении НАБУ от 5 ноября⁠ в отношении первого заместителя начальника одного из департаментов СБУ (Сергей Дука) указана ч. 3 ст. 255 УК Украины — участие в преступной организации с использованием служебного положения. Статьи 368, которая касается принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (взятки), в отношении этого должностного лица в сообщении нет.

Тем временем заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов раскритиковал приведенные НАБУ и САП данные о сети магазинов U420 и якобы их "крышевании".

"Из видео НАБУ и САП общество поняло тезис — "Нацполиция причастна к крышеванию наркоторговли". Это недопустимо", — заявил он⁠.

По словам Небытова, обнародованные разговоры о подкупе представителей Национальной полиции и прокуратуры относительно сохранения работы магазинов U420 происходили с сентября 2025-го по апрель 2026 года — именно тогда полиция документировала деятельность группировки. Он утверждает, что обсуждавшиеся планы добиться неизъятия товара и избежать уведомлений о подозрении сотрудникам сети реализованы не были.

В апреле Национальная полиция и Офис Генпрокурора ликвидировали все 105 магазинов U420. Тогда же обнародовали данные публично.