Французский апелляционный суд постановил, что 77-летний актер Жерар Депардье должен предстать перед судом по делу о предполагаемом изнасиловании молодой женщины в 2018 году. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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Согласно материалам дела, предполагаемой жертвой актера стала дочь друга его семьи, которой на момент инцидента было 22 года. Она пришла в жилище Депардье, чтобы получить советы по актерскому мастерству.

Среди доказательств по делу фигурируют записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме французского актера.

У Депардье уже есть приговор за сексуальное насилие

В 2025 году французский суд приговорил актера к 18 месяцам условного заключения за сексуальное насилие в отношении 2 женщин на съемочной площадке фильма.

На прошлой неделе стало известно, что Депардье не будет обжаловать этот приговор.

В течение последних лет один из самых известных актеров французского кинематографа столкнулся с рядом обвинений в сексуальных преступлениях. В то же время его вина по делу о предполагаемом изнасиловании в 2018 году судом еще не установлена.

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