Французький апеляційний суд постановив, що 77-річний актор Жерар Депардьє має постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування молодої жінки у 2018 році. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

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Згідно з матеріалами справи, ймовірною жертвою актора стала донька друга його родини, якій на момент інциденту було 22 роки. Вона прийшла до помешкання Депардьє, щоб отримати поради щодо акторської майстерності.

Серед доказів у справі фігурують записи з камер відеоспостереження, встановлених у будинку французького актора.

Депардьє вже має вирок за сексуальне насильство

У 2025 році французький суд засудив актора до 18 місяців умовного ув'язнення за сексуальне насильство щодо 2 жінок на знімальному майданчику фільму.

Минулого тижня стало відомо, що Депардьє не оскаржуватиме цей вирок.

Протягом останніх років один із найвідоміших акторів французького кінематографа зіткнувся з низкою звинувачень у сексуальних злочинах. Водночас його провину у справі про ймовірне зґвалтування у 2018 році суд ще не встановив.

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