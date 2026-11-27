Жерар Депардьє знову постане перед судом – цього разу за звинуваченням у зґвалтуванні
Київ • УНН
Апеляційний суд Франції направив 77-річного актора до суду у справі про ймовірне зґвалтування 22-річної жінки у 2018 році. Доказом є записи камер.
Французький апеляційний суд постановив, що 77-річний актор Жерар Депардьє має постати перед судом у справі про ймовірне зґвалтування молодої жінки у 2018 році. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Згідно з матеріалами справи, ймовірною жертвою актора стала донька друга його родини, якій на момент інциденту було 22 роки. Вона прийшла до помешкання Депардьє, щоб отримати поради щодо акторської майстерності.
Серед доказів у справі фігурують записи з камер відеоспостереження, встановлених у будинку французького актора.
Депардьє вже має вирок за сексуальне насильство
У 2025 році французький суд засудив актора до 18 місяців умовного ув'язнення за сексуальне насильство щодо 2 жінок на знімальному майданчику фільму.
Минулого тижня стало відомо, що Депардьє не оскаржуватиме цей вирок.
Протягом останніх років один із найвідоміших акторів французького кінематографа зіткнувся з низкою звинувачень у сексуальних злочинах. Водночас його провину у справі про ймовірне зґвалтування у 2018 році суд ще не встановив.
Вчинили групове зґвалтування під час зйомок фільму - Депардьє та Уельбек стали фігурантами розслідування20.11.26, 22:19 • 13550 переглядiв