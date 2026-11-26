Гурт Spokusy не братиме участі у національному відборі на "Євробачення – 2027" через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова. Таке рішення ухвалив Оргкомітет Нацвідбору на позачерговому засіданні 26 листопада, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Перед затвердженням лонглиста Оргкомітет перевіряє усіх виконавців на наявність репутаційних ризиків. На момент перевірки була відсутня інформація про спілкування учасника гурту Spokusy з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу. Після її оприлюднення було скликано позачергове засідання Оргкомітету.

Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт Spokusy дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення – 2027" — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника.

Після даних змін участь у Нацвідборі-2027 продовжать 17 учасників. Найближчим часом буде обрано фіналістів Нацвідбору.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум 7 виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Контекст

Раніше ЗМІ повідомляли, що гітариста гурту Spokusy, артдиректора нічного клубу "Теплий ламповий" Ігоря Черепанова звинувачують у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Інформацію про це оприлюднила авторка творчих проєктів Юлія Мантикора. Водночас музикант усі звинувачення заперечує.