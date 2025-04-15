Мінкультури надало низці підприємств, серед яких телеканали М1, М2, sweet. tv, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критично важливих для функціонування економіки.
У Кривому Розі повідомляють про звук вибуху.
У місті Дніпро зафіксовано вибухи.
В Одесі знову пролунали вибухи після атаки ворожих безпілотників.
Понад 442 тисячі українців проголосували за членів журі нацвідбору Євробачення-2025 через "Дію". Переможцями стали Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.
Після атаки російських дронів на Хмельницьку область троє людей госпіталізовані через погіршення здоров'я від стресу. Їхній стан задовільний, їм надають необхідну медичну допомогу.
У технічному приміщенні пункту збору військовозобов'язаних у Полтавській області виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Міноборони Норвегії засновує посаду військового аташе в Києві для налагодження оборонної співпраці. Це сприятиме інвестиціям норвезьких компаній та можливому виробництву в Україні.
Найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні. Українська влада працює над розслідуванням її смерті та привертає увагу міжнародної спільноти до проблеми утримання цивільних заручників.
У Харкові стався вибух, ймовірно, за межами міста. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході та пуски керованих авіабомб на Харківщині.
У місті Херсон сталися вибухи. Міська та обласна влада поки що не надали жодних коментарів щодо цих інцидентів.
У столиці України Києві пролунали вибухи. Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через можливу атаку ворожих безпілотників.
У столиці України знову чути вибух. Раніше повідомлялося про роботу ППО через загрозу ворожих безпілотників.
У Києві було чутно звуки вибухів.
Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.
Внаслідок подвійного авіаудару рф по лікарні в Сумах зруйновано приймальне відділення, травмпункт та 4-й поверх. Загинуло 8 людей.
У місті Одеса зафіксовано вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення ударного безпілотника на заході Одеської області.
У місті Івано-Франківськ зафіксовано звуки вибухів.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Андрія Одарченка з посади члена антикорупційного комітету. Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу, оголосили в розшук.
У місті Одеса зафіксовано вибухи. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях через загрозу ракетних ударів. Повітряні сили попередили про можливе застосування балістичної зброї з півдня.
Віктор Микита спростував інформацію про свою причетність до можливого виїзду за кордон нардепа Андрія Одарченка. Раніше прокурорка САП заявила, що Одарченко міг виїхати через Закарпаття, яке очолював Микита.
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцевим жителям рекомендують залишатися в укриттях та не публікувати фото чи відео можливих наслідків у соцмережах.
У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів після попередження ПС ЗСУ про загрозу застосування балістичного озброєння.
Мінфін Німеччини спростував інформацію про припинення допомоги Україні з 2025 року. Частина двосторонньої допомоги буде перенесена на міжнародні програми, зокрема кредити G7 на 50 млрд доларів.
На Байковому кладовищі поховали Олександру Мулькевич, яка загинула від удару дрона рф. У посмертному листі вона написала про честь померти за Україну.
У Харкові було чутно серію вибухів, про що повідомляють ЗМІ. Варто зазначити, що в області не була оголошена тривога, а Повітряні сили не попереджали про загрози.
У Кривому Розі зафіксовано звуки вибуху. Повітряні сили попередили про можливість застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, місцева влада не коментує ситуацію.
Два вибухи було чутно у місті Суми. Детальна інформація про причини та наслідки вибухів наразі відсутня.
Під час сесії Чернігівської міськради представники ТЦК вивели депутата Віталія Гольця із зали. Після перевірки документів депутата вивели з будівлі, його подальше місцезнаходження невідоме.
Через посилені обстріли в Сумах дитсадкам рекомендували перейти на дистанційний режим. Для батьків, які не можуть залишити дітей вдома, створять чергові групи в садках.