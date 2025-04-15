У Києві попрощалися із медикинею "Госпітальєрів" Олександрою Мулькевич, яка загинула через удар рф на Харківщині

На Байковому кладовищі поховали Олександру Мулькевич, яка загинула від удару дрона рф. У посмертному листі вона написала про честь померти за Україну.