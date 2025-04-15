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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19391 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133955 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125246 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126693 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125211 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127820 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192363 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115344 перегляди

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Нові вибухи в Одесі: що відбувається в місті

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У Херсоні пролунали вибухи - ЗМІ

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Військові 72-ї бригади заперечили повне захоплення Вугледару. Вони повідомили, що частина міста все ще під контролем ЗСУ, хоча більша територія окупована ворожими військами.

Війна • 1 жовтня, 19:31 • 42797 перегляди

У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх - директор закладу

Внаслідок подвійного авіаудару рф по лікарні в Сумах зруйновано приймальне відділення, травмпункт та 4-й поверх. Загинуло 8 людей.

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В Одесі чути вибухи

У місті Одеса зафіксовано вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення ударного безпілотника на заході Одеської області.

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В Івано-Франківську сталися вибухи: працює ППО

У місті Івано-Франківськ зафіксовано звуки вибухів.

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У Раді зареєстрували проєкт про виключення оголошеного у розшук Одарченка з антикорупційного комітету

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Андрія Одарченка з посади члена антикорупційного комітету. Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу, оголосили в розшук.

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