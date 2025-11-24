Оголошено лонглист Нацвідбору-2026: хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні
Київ • УНН
Оприлюднено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026, до якого увійшли 15 українських виконавців. З 451 заявки обрано учасників, які змагатимуться за право представляти Україну у Відні.
В Україні оприлюднили лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026 — до нього увійшли 15 українських виконавців, які прагнуть представити країну на конкурсі, що пройде у столиці Австрії Відні, передає УНН із посиланням на Суспільне мовлення.
До списку учасників Національного відбору увійшли:
- ANSTAY;
- Jerry Heil;
- Karyotype;
- KHAYAT;
- LAUD;
- LELÉKA;
- MOLODI;
- MON FIA;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- OKS;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- ЩукаРиба.
У повідомленні зазначено, довгий список Нацвідбору обрали із 451 заявки, серед яких були 313 сольних виконавців та 79 гуртів.
Найближчими днями відбудеться прослуховування учасників, на якому оберуть дев’ятку фіналістів Нацвідбору-2026.
Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.
Загалом у фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2026 року у форматі телевізійного концерту, візьмуть участь до 10 виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
70-й, ювілейний, конкурс Євробачення відбудеться в Австрії. Містом проведення конкурсу обрано Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс.
