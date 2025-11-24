$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 1634 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7904 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11642 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10410 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10262 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9260 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7624 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9912 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10995 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10456 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Оголошено лонглист Нацвідбору-2026: хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Оприлюднено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026, до якого увійшли 15 українських виконавців. З 451 заявки обрано учасників, які змагатимуться за право представляти Україну у Відні.

Оголошено лонглист Нацвідбору-2026: хто позмагається за право представляти Україну на Євробаченні

В Україні оприлюднили лонглист Нацвідбору на Євробачення-2026 — до нього увійшли 15 українських виконавців, які прагнуть представити країну на конкурсі, що пройде у столиці Австрії Відні, передає УНН із посиланням на Суспільне мовлення.

До списку учасників Національного відбору увійшли:

  • ANSTAY;
    • Jerry Heil;
      • Karyotype;
        • KHAYAT;
          • LAUD;
            • LELÉKA;
              • MOLODI;
                • MON FIA;
                  • Monokate;
                    • Mr. Vel;
                      • OKS;
                        • The Elliens;
                          • Valeriya Force;
                            • Марта Адамчук;
                              • ЩукаРиба.

                                Додамо

                                У повідомленні зазначено, довгий список Нацвідбору обрали із 451 заявки, серед яких були 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

                                Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників31.10.25, 11:43 • 4666 переглядiв

                                Найближчими днями відбудеться прослуховування учасників, на якому оберуть дев’ятку фіналістів Нацвідбору-2026.

                                Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

                                Менеджмент Олі Полякової скаржиться в EBU на правила Нацвідбору на Євробачення-202623.10.25, 16:49 • 2640 переглядiв

                                Загалом у фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2026 року у форматі телевізійного концерту, візьмуть участь до 10 виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

                                70-й, ювілейний, конкурс Євробачення відбудеться в Австрії. Містом проведення конкурсу обрано Відень. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Це вже втретє, коли Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс.

                                Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ21.11.25, 18:10 • 7341 перегляд

                                Антоніна Туманова

                                Культура
                                Музикант
                                Національна суспільна телерадіокомпанія України (Suspilne)
                                Відень
                                Австрія
                                Україна