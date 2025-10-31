Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників

$42.080.01
Ексклюзив
09:39 • 8340 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 15989 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 5646 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 19276 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 19392 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 23011 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 20386 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 43492 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 45076 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34844 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді31 жовтня, 01:26 • 17977 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 29085 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 17301 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 24672 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 17834 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 40 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 10893 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 59417 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 77771 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 72383 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Угорщина
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 21943 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 54490 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 59314 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 81765 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 85029 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

На Національний відбір Євробачення-2026 подано 451 заявку, серед яких 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Лонгліст учасників, що включатиме до 15 виконавців, буде оголошено пізніше, а фіналістів оберуть до 15 грудня.

Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників

Для участі у національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення -2026 подали 451 заявку. Загалом на Нацвідбір-2026 подалися 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Також у переліку заявок - 30 колишніх заявників, повідомили організатори, передає УНН.

Деталі

За результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжить участь у Нацвідборі. Їм буде запропоновано укласти договір із Суспільним до 21 листопада, а сам список включатиме до 15 виконавців - його буде оголошено згодом.

Також організатори додали, що учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою за участі музичної продюсерки Джамали. За результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українська співачка, акторка і телеведуча Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".

Євген Устименко

Музикант
Національна суспільна телерадіокомпанія України (Suspilne)