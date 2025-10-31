Для участі у нацвідборі Євробачення подали 451 заявку: серед претендентів - 30 колишніх заявників

Для участі у національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення -2026 подали 451 заявку. Загалом на Нацвідбір-2026 подалися 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Також у переліку заявок - 30 колишніх заявників, повідомили організатори, передає УНН.

Деталі

За результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжить участь у Нацвідборі. Їм буде запропоновано укласти договір із Суспільним до 21 листопада, а сам список включатиме до 15 виконавців - його буде оголошено згодом.

Також організатори додали, що учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою за участі музичної продюсерки Джамали. За результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українська співачка, акторка і телеведуча Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".