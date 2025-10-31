Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей

$42.080.01
Эксклюзив
09:39 • 4760 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 12491 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:53 • 16386 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 16909 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 21456 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 19603 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43101 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 44996 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34728 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 75582 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Популярные новости
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 15767 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 26732 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 14992 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 22324 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 14371 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 6700 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 57078 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 11:00 • 75582 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 70138 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
29 октября, 12:54 • 128476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Си Цзиньпин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Полтавская область
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 20649 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 53113 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 58061 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 80610 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 83918 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Financial Times

Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей

Киев • УНН

 • 752 просмотра

На Национальный отбор Евровидения-2026 подана 451 заявка, среди которых 313 сольных исполнителей и 79 групп. Лонглист участников, который будет включать до 15 исполнителей, будет объявлен позже, а финалистов выберут до 15 декабря.

Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей

Для участия в национальном отборе на Песенный конкурс Евровидение-2026 подали 451 заявку. Всего на Нацотбор-2026 подались 313 сольных исполнителей и 79 групп. Также в перечне заявок - 30 бывших заявителей, сообщили организаторы, передает УНН.

Детали

По результатам предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участие в Нацотборе. Им будет предложено заключить договор с Суспільним до 21 ноября, а сам список будет включать до 15 исполнителей - он будет объявлен позже.

Также организаторы добавили, что участники лонг-листа должны пройти прослушивание, личное участие в котором является обязательным при участии музыкального продюсера Джамалы. По результатам прослушивания до 15 декабря будет выбран список финалистов отбора, который будет включать до 9 исполнителей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026".

Евгений Устименко

ОбществоКультураМультимедиа
Музыкант
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)