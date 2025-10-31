Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей

Для участия в национальном отборе на Песенный конкурс Евровидение-2026 подали 451 заявку. Всего на Нацотбор-2026 подались 313 сольных исполнителей и 79 групп. Также в перечне заявок - 30 бывших заявителей, сообщили организаторы, передает УНН.

Детали

По результатам предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участие в Нацотборе. Им будет предложено заключить договор с Суспільним до 21 ноября, а сам список будет включать до 15 исполнителей - он будет объявлен позже.

Также организаторы добавили, что участники лонг-листа должны пройти прослушивание, личное участие в котором является обязательным при участии музыкального продюсера Джамалы. По результатам прослушивания до 15 декабря будет выбран список финалистов отбора, который будет включать до 9 исполнителей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026".