Для участия в нацотборе Евровидения подали 451 заявку: среди претендентов - 30 бывших заявителей
Киев • УНН
На Национальный отбор Евровидения-2026 подана 451 заявка, среди которых 313 сольных исполнителей и 79 групп. Лонглист участников, который будет включать до 15 исполнителей, будет объявлен позже, а финалистов выберут до 15 декабря.
Детали
По результатам предварительного отбора будет сформирован лонг-лист участников, которые продолжат участие в Нацотборе. Им будет предложено заключить договор с Суспільним до 21 ноября, а сам список будет включать до 15 исполнителей - он будет объявлен позже.
Также организаторы добавили, что участники лонг-листа должны пройти прослушивание, личное участие в котором является обязательным при участии музыкального продюсера Джамалы. По результатам прослушивания до 15 декабря будет выбран список финалистов отбора, который будет включать до 9 исполнителей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026".