Минкультуры предоставило ряду предприятий, среди которых телеканалы М1, М2, sweet. tv, издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критически важных для функционирования экономики.
В Кривом Роге сообщают о звуке взрыва.
В городе Днепр зафиксированы взрывы.
В Одессе снова прогремели взрывы после атаки вражеских беспилотников.
Более 442 тысяч украинцев проголосовали за членов жюри нацотбора Евровидения-2025 через «Дія». Победителями стали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
После атаки российских дронов на Хмельницкую область три человека госпитализированы из-за ухудшения здоровья от стресса. Их состояние удовлетворительное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В техническом помещении пункта сбора военнообязанных в Полтавской области обнаружено тело мужчины с признаками самоубийства. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Минобороны Норвегии учреждает должность военного атташе в Киеве для налаживания оборонного сотрудничества. Это будет способствовать инвестициям норвежских компаний и возможному производству в Украине.
В ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Украинская власть работает над расследованием ее смерти и привлекает внимание международного сообщества к проблеме содержания гражданских заложников.
В Харькове произошел взрыв, вероятно, за пределами города. Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации на северо-востоке и пусках управляемых авиабомб на Харьковщине.
В городе Херсон произошли взрывы. Городская и областная власть пока не предоставили никаких комментариев относительно этих инцидентов.
В столице Украины Киеве прогремели взрывы. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских беспилотников.
В столице Украины снова слышен взрыв. Ранее сообщалось о работе ПВО из-за угрозы вражеских беспилотников.
В Киеве были слышны звуки взрывов.
Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.
В результате двойного авиаудара рф по больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и 4-й этаж. Погибло 8 человек.
В городе Одесса зафиксированы взрывы. Воздушные Силы ВСУ сообщили об обнаружении ударного беспилотника на западе Одесской области.
В городе Ивано-Франковск зафиксированы звуки взрывов.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве нардепа Андрея Одарченко с должности члена антикоррупционного комитета. Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа, объявили в розыск.
В городе Одесса зафиксированы взрывы. Глава ОГА призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов. Воздушные силы предупредили о возможном применении баллистического оружия с юга.
Виктор Микита опроверг информацию о своей причастности к возможному выезду за границу нардепа Андрея Одарченко. Ранее прокурор САП заявила, что Одарченко мог выехать через Закарпатье, которое возглавлял Микита.
В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Местным жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео возможных последствий в соцсетях.
В пригороде Днепра слышны звуки взрывов после предупреждения ПС ВСУ об угрозе применения баллистического вооружения.
Минфин Германии опроверг информацию о прекращении помощи Украине с 2025 года. Часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в частности кредиты G7 на 50 млрд долларов.
На Байковом кладбище похоронили Александру Мулькевич, которая погибла от удара дрона рф. В посмертном письме она написала о чести умереть за Украину.
В Харькове была слышна серия взрывов, о чем сообщают СМИ. Стоит отметить, что в области не была объявлена тревога, а Воздушные силы не предупреждали об угрозах.
В Кривом Роге зафиксированы звуки взрыва. Воздушные силы предупредили о возможности применения баллистического вооружения с восточного направления, местные власти не комментируют ситуацию.
Два взрыва было слышно в городе Сумы. Подробная информация о причинах и последствиях взрывов пока отсутствует.
Во время сессии Черниговского горсовета представители ТЦК вывели депутата Виталия Гольца из зала. После проверки документов депутата вывели из здания, его дальнейшее местонахождение неизвестно.
Из-за усиленных обстрелов в Сумах детсадам рекомендовали перейти на дистанционный режим. Для родителей, которые не могут оставить детей дома, создадут дежурные группы в садиках.