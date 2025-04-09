В Киеве попрощались с медиком "Госпитальеров" Александрой Мулькевич, которая погибла из-за удара рф на Харьковщине

На Байковом кладбище похоронили Александру Мулькевич, которая погибла от удара дрона рф. В посмертном письме она написала о чести умереть за Украину.