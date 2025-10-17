Оля Полякова подала заявку на Нацотбор Евровидения-2026: что известно
Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" и обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора. Она опубликовала письмо, которое отправила в "Суспільне" относительно честного, современного и европейского отбора.
Певица, актриса и телеведущая Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026". Об этом она сообщила в Instagram, передает УНН.
Детали
Как отметила Полякова, она обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора.
Я искренне верю в честный, современный и европейский отбор. Но правила должны развиваться вместе со страной. Мы все изменились - и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене
Она опубликовала письмо, которое отправила в "Суспільне".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что победительница Евровидения-2016 Джамала была назначена музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. До этого она семь раз была членом жюри Нацотбора.