Джамала дебютує у якості продюсерки Нацвідбору на Євробачення 2026

Ексклюзив
08:46 • 5158 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 9878 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 16507 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 30853 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 20739 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 41442 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 46874 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 67604 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 49516 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192664 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Теги
Автори
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 156958 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 156654 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 144090 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 141139 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 134163 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 5176 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 16442 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 30926 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 67647 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 92831 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 8400 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 41478 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 45097 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 174534 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 301967 перегляди
Джамала дебютує у якості продюсерки Нацвідбору на Євробачення 2026

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Переможниця Євробачення-2016 Джамала призначена музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2026. Раніше вона сім разів була членом журі Нацвідбору.

Джамала дебютує у якості продюсерки Нацвідбору на Євробачення 2026

Семиразова учасниця журі Нацвідбору та лауреатка Шевченківської премії, співачка Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Передає УНН із посиланням на Євробачення Україна.

Деталі

Переможниця Євробачення-2016, легендарна співачка Джамала (справжнє ім'я Сусана Джамаладінова - ред.), стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Раніше Джамалу сім разів обирали до складі журі представників від України.

Зазначимо, що у 2025 році українська співачка та авторка пісень долучилась до складу американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі". А у 2024 році Джамала стала лауреаткою найвищої Національної Шевченківської премії 2024 за свій музичний альбом "Qirim".

Співачка вже прокоментувала, зазначивши, що ця нова посада є "випробуванням", але й, водночас, - це велика честь.

Як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі постануь тануть перед людьми в етері

- повідомила Джамала.

Монатік та Джамала анонсували спільний трек "Кличу": що відомо про колаборацію28.11.24, 19:20 • 102020 переглядiв

Нагадаємо

На "Євробаченні-2025", який проходив у Швейцарії, у місті Базелі, переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love

"Дія" витримала рекордну кількість запитів під час нацвідбору на "Євробачення-2025"09.02.25, 01:39 • 35338 переглядiв

Ігор Тележніков

Культура
Австрія
Швейцарія