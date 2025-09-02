Джамала дебютує у якості продюсерки Нацвідбору на Євробачення 2026

Семиразова учасниця журі Нацвідбору та лауреатка Шевченківської премії, співачка Джамала стала новою музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Передає УНН із посиланням на Євробачення Україна.

Переможниця Євробачення-2016, легендарна співачка Джамала (справжнє ім'я Сусана Джамаладінова - ред.), стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Раніше Джамалу сім разів обирали до складі журі представників від України.

Зазначимо, що у 2025 році українська співачка та авторка пісень долучилась до складу американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі". А у 2024 році Джамала стала лауреаткою найвищої Національної Шевченківської премії 2024 за свій музичний альбом "Qirim".

Співачка вже прокоментувала, зазначивши, що ця нова посада є "випробуванням", але й, водночас, - це велика честь.

Як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки і обрати разом з командою учасників, які далі постануь тануть перед людьми в етері