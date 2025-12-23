$42.150.10
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Нове розслідування Daily Mail стверджує, що серійний вбивця Зодіак і вбивця Чорної Жоржини – одна й та сама особа, Марвін Марголіс. ФБР та поліція Каліфорнії вивчають ці сенсаційні докази, отримані за допомогою ШІ та криптографії.

Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"

В ексклюзивному матеріалі Daily Mail повідомляє, що нове розслідування дійшло висновку, що серійний вбивця "Зодіак" (Zodiac) і вбивця у справі "Чорної Жоржини" (Black Dahlia) може бути "одна й та сама людина", пише УНН.

Деталі

ФБР та поліція Каліфорнії у США, як повідомляється, "вивчають цю сенсаційну теорію, а незалежні слідчі виявили безліч незаперечних доказів, які зараз проходять судово-криміналістичну експертизу".

"Якщо докази пройдуть перевірку, це означатиме, що дві найбільші загадки вбивств у світі нарешті будуть розкриті", - ідеться у публікації.

У період з 1968 по 1969 серійний вбивця "Зодіак" тероризував північну Каліфорнію, вбивши щонайменше п'ять осіб і стверджуючи, що вбив ще десятки. Вбивця-"привид" дражнив ЗМІ та поліцію листами та шифрами, кидаючи виклик громадськості розгадати його особистість.

Двадцять років до того, у 1947 році, інше вбивство шокувало штат.

Голлівудська актриса-початківець Елізабет Шорт стала відомою як "Чорна Жоржина", була знайдена мертвою біля "алеї закоханих" у Лос-Анджелесі. Її тіло було понівечене - розчленоване навпіл по пояс, а на щоках вирізана огидна посмішка.

"Тепер, після більш ніж півстоліття загадок, незліченних розслідувань правоохоронних органів і аматорів, невдалих спроб використовувати ДНК-тестування та поразки найталановитіших у світі фахівців із розшифрування кодів, консультант-розслідувач Алекс Бабер вважає, що нарешті розкрив обидві справи", - пише видання.

"Вбивця "Зодіак" натякнув, що шифр Z13, який він надіслав у квітні 1970 року, містив його справжнє ім'я. Бабер, співзасновник Cold Case Consultants of America, стверджує, що нарешті розшифрував його за допомогою штучного інтелекту, нещодавно опублікованих записів перепису населення та класичної криптографії. Його розгадка розкрила ім'я чоловіка, який також був головним підозрюваним у вбивстві Шорт", - ідеться у публікації.

Як зазначається, він також розшифрував шифр Z32 "Зодіака", знайшовши розгадку, яка пов'язана з вбивством "Чорної Жоржини".

"І завдяки своєму багаторічному розслідуванню, включаючи вичерпний огляд файлів правоохоронних органів, судових документів та публічних записів, Бабер виявив безліч непрямих доказів, які, на його думку, доводять, що один і той самий чоловік скоїв обидва варварські злочини", - сказано у публікації.

"Чоловік, який мав медичний досвід, щоб калічити тіло Шорт з моторошною точністю, і був у стосунках з нею за місяці до її смерті. Чоловік, пов'язаний з військовим розшифровуванням, який повернувся з Другої світової війни з багнетом, подібним до зброї, використаної в одній з атак "Зодіака". Чоловік, який залишив зізнання на смертному одрі, що може пов'язати ці дві справи. Тут, вперше, Daily Mail може розкрити особу цього чоловіка. Його звати… Марвін Марголіс", - пише видання.

Видання Daily Mail кілька місяців вивчало розслідування Бейбера, переглядаючи сотні документів та записів, якими поділилися його команда.

"Це незаперечно. Просто математично неможливо, щоб це був не він", - сказав Бабер Daily Mail.

Хоча незалежні слідчі та детективи-аматори стверджують, що розкривали справи в минулому, Бабер каже, що його розслідування відрізняється тим, що воно привернуло увагу активних правоохоронних органів.

Бабер сказав, що він двічі зустрічався з представниками поліцейських департаментів Каліфорнії, відповідальних за справу "Зодіака", і що зараз вони переглядають його висновки.

Після першої зустрічі з представниками поліцейського департаменту Сан-Франциско, газета Daily Mail підтвердила, що його запросили представити свої докази міжвідомчій групі, що має юрисдикцію щодо злочинів "Зодіака", що складається з представників поліції Сан-Франциско, офісу шерифа округу Напа, офісу шерифа округу Солано та ФБР (поліція Вальєхо була єдиним агентством, яке не було присутнє).

Видання Daily Mail дізналося, що члени команди Бабера також зустрічалися з начальником поліції поліції Лос-Анджелеса Джимом Макдоннеллом ще в жовтні, який потім доручив своєму відділу розслідувань пограбувань та вбивств розслідувати висновки, пов'язані з "Чорною Жоржиною". 

Висновки Бабера, як вказано, також підтвердили кілька експертів.

