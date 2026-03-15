Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"
Київ • УНН
Через значні втрати біля лінії фронту росіяни відводять автомобілі до тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. Партизани "АТЕШ" вуже ідентифікували місця стоянок та власників машин.
Через зростання втрат техніки біля лінії фронту збройні сили рф відводять автомобілі вглиб тилу - до Сєвєродонецька. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що агенти руху останніми тижнями фіксують зростання військової техніки окупантів у місті.
Це пов'язано зі збільшенням результативності далеких ударів та атак FPV-дронів - окупанти почали відводити техніку з прифронтових міст Сіверська, Кремінної, Білогорівки до Лисичанська та Сєвєродонецька, на 30-35 км від лінії фронту. Фіксуємо перекидання у різних підрозділів зс рф
Вказується, що військові автомобілі із символікою Z задокументовані у різних частинах Сєвєродонецька.
"Місця стоянок встановлені, власники ідентифіковані - відомо, де вони мешкають і де паркуються. Усі автомобілі вже у наших списках. І тут вони теж не опиняться у безпеці", - пообіцяли партизани.
Нагадаємо
Днями партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній ділянці в районі старого оскола бєлгородської області, вивівши з ладу ключову релейну шафу.
