$44.1650.96
ukenru
00:18 • 10471 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
73%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ющенко Віктор Андрійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
С-300
Північний потік

Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

Через значні втрати біля лінії фронту росіяни відводять автомобілі до тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. Партизани "АТЕШ" вуже ідентифікували місця стоянок та власників машин.

Через зростання втрат техніки біля лінії фронту збройні сили рф відводять автомобілі вглиб тилу - до Сєвєродонецька. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху останніми тижнями фіксують зростання військової техніки окупантів у місті.

Це пов'язано зі збільшенням результативності далеких ударів та атак FPV-дронів - окупанти почали відводити техніку з прифронтових міст Сіверська, Кремінної, Білогорівки до Лисичанська та Сєвєродонецька, на 30-35 км від лінії фронту. Фіксуємо перекидання у різних підрозділів зс рф

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що військові автомобілі із символікою Z задокументовані у різних частинах Сєвєродонецька.

"Місця стоянок встановлені, власники ідентифіковані - відомо, де вони мешкають і де паркуються. Усі автомобілі вже у наших списках. І тут вони теж не опиняться у безпеці", - пообіцяли партизани.

Нагадаємо

Днями партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній ділянці в районі старого оскола бєлгородської області, вивівши з ладу ключову релейну шафу.

Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянську08.03.26, 07:45 • 13099 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Лисичанськ
Сіверськодонецьк
Сіверськ