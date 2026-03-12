Агенти руху "АТЕШ" підірвали логістику російських окупантів на Куп’янському напрямку

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній ділянці в районі старого оскола бєлгородської області, вивівши з ладу ключову релейну шафу. Цей вузол забезпечував термінову доставку боєприпасів для підрозділів збройних сил рф, що готувалися до наступу в бік Куп’янська. Про це повідомили партизани руху, пише УНН.

Деталі

Внаслідок операції було зірвано позапланове постачання БК, що змусило ворожі війська вступити в бій із критичним дефіцитом ресурсів та призвело до значних втрат серед особового складу загарбників.

Критичний дефіцит боєприпасів та втрати окупантів

За інформацією від агентів руху всередині розвідувальних підрозділів противника, 122-й мотострілецький полк та 27-ма окрема мотострілецька бригада рф опинилися в скрутному становищі безпосередньо перед запланованими бойовими діями. Диверсія на залізниці заблокувала маршрут саме тоді, коли ці підрозділи потребували поповнення запасів через гостру нестачу снарядів. Як наслідок, російські військові не змогли забезпечити необхідну вогневу підтримку під час зіткнень, що суттєво підірвало їхню боєздатність.

Обидва підрозділи вступили в бій з критично низьким запасом боєприпасів, що напряму сказалося на їхній боєздатності та спричинило великі втрати в особовому складі. Ця поставка була терміновою через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями – повідомили представники руху "АТЕШ".

Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянську