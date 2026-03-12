$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 11610 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 26719 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 30174 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 26041 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 32300 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 32345 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 37940 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34621 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45013 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121302 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзиви
Агенти руху "АТЕШ" підірвали логістику російських окупантів на Куп’янському напрямку

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Диверсія на релейній шафі під Старим Осколом зупинила постачання боєприпасів. Окупанти зазнали великих втрат через критичний дефіцит снарядів у бою.

Агенти руху "АТЕШ" підірвали логістику російських окупантів на Куп’янському напрямку

Партизанський рух "АТЕШ" здійснив успішну диверсію на залізничній ділянці в районі старого оскола бєлгородської області, вивівши з ладу ключову релейну шафу. Цей вузол забезпечував термінову доставку боєприпасів для підрозділів збройних сил рф, що готувалися до наступу в бік Куп’янська. Про це повідомили партизани руху, пише УНН.

Деталі

Внаслідок операції було зірвано позапланове постачання БК, що змусило ворожі війська вступити в бій із критичним дефіцитом ресурсів та призвело до значних втрат серед особового складу загарбників.

Критичний дефіцит боєприпасів та втрати окупантів

За інформацією від агентів руху всередині розвідувальних підрозділів противника, 122-й мотострілецький полк та 27-ма окрема мотострілецька бригада рф опинилися в скрутному становищі безпосередньо перед запланованими бойовими діями. Диверсія на залізниці заблокувала маршрут саме тоді, коли ці підрозділи потребували поповнення запасів через гостру нестачу снарядів. Як наслідок, російські військові не змогли забезпечити необхідну вогневу підтримку під час зіткнень, що суттєво підірвало їхню боєздатність.

Обидва підрозділи вступили в бій з критично низьким запасом боєприпасів, що напряму сказалося на їхній боєздатності та спричинило великі втрати в особовому складі. Ця поставка була терміновою через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями

– повідомили представники руху "АТЕШ".

Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянську08.03.26, 07:45 • 13071 перегляд

Степан Гафтко

