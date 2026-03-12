Агенты движения "АТЕШ" подорвали логистику российских оккупантов на Купянском направлении

Партизанское движение «АТЕШ» совершило успешную диверсию на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области, выведя из строя ключевой релейный шкаф. Этот узел обеспечивал срочную доставку боеприпасов для подразделений вооруженных сил РФ, готовившихся к наступлению в сторону Купянска. Об этом сообщили партизаны движения, пишет УНН.

Подробности

В результате операции было сорвано внеплановое снабжение БК, что вынудило вражеские войска вступить в бой с критическим дефицитом ресурсов и привело к значительным потерям среди личного состава захватчиков.

Критический дефицит боеприпасов и потери оккупантов

По информации от агентов движения внутри разведывательных подразделений противника, 122-й мотострелковый полк и 27-я отдельная мотострелковая бригада РФ оказались в затруднительном положении непосредственно перед запланированными боевыми действиями. Диверсия на железной дороге заблокировала маршрут именно тогда, когда эти подразделения нуждались в пополнении запасов из-за острой нехватки снарядов. Как следствие, российские военные не смогли обеспечить необходимую огневую поддержку во время столкновений, что существенно подорвало их боеспособность.

Оба подразделения вступили в бой с критически низким запасом боеприпасов, что напрямую сказалось на их боеспособности и повлекло большие потери в личном составе. Эта поставка была срочной из-за дефицита БК непосредственно перед запланированными боевыми действиями – сообщили представители движения «АТЕШ».

Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске