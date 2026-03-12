Агенты движения "АТЕШ" подорвали логистику российских оккупантов на Купянском направлении

$43.860.0351.040.33
11 марта, 19:47 • 11581 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 26651 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 30139 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
11 марта, 13:06 • 26012 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
11 марта, 12:47 • 32267 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 32343 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 37937 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34620 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 45012 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 121300 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Президент Ирана требует репараций и гарантий безопасности для завершения войны11 марта, 19:57 • 6870 просмотра
Нужно больше давления от США на рф, а не на меня - Зеленский11 марта, 20:42 • 5164 просмотра
Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде11 марта, 22:54 • 14056 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 9576 просмотра
Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига23:20 • 4616 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 19951 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 25125 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 29686 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 60817 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 66721 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 9714 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 12939 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 13225 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 15489 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 27942 просмотра
Агенты движения "АТЕШ" подорвали логистику российских оккупантов на Купянском направлении

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Диверсия на релейном шкафу под Старым Осколом остановила поставки боеприпасов. Оккупанты понесли большие потери из-за критического дефицита снарядов в бою.

Агенты движения "АТЕШ" подорвали логистику российских оккупантов на Купянском направлении

Партизанское движение «АТЕШ» совершило успешную диверсию на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области, выведя из строя ключевой релейный шкаф. Этот узел обеспечивал срочную доставку боеприпасов для подразделений вооруженных сил РФ, готовившихся к наступлению в сторону Купянска. Об этом сообщили партизаны движения, пишет УНН.

Подробности

В результате операции было сорвано внеплановое снабжение БК, что вынудило вражеские войска вступить в бой с критическим дефицитом ресурсов и привело к значительным потерям среди личного состава захватчиков.

Критический дефицит боеприпасов и потери оккупантов

По информации от агентов движения внутри разведывательных подразделений противника, 122-й мотострелковый полк и 27-я отдельная мотострелковая бригада РФ оказались в затруднительном положении непосредственно перед запланированными боевыми действиями. Диверсия на железной дороге заблокировала маршрут именно тогда, когда эти подразделения нуждались в пополнении запасов из-за острой нехватки снарядов. Как следствие, российские военные не смогли обеспечить необходимую огневую поддержку во время столкновений, что существенно подорвало их боеспособность.

Оба подразделения вступили в бой с критически низким запасом боеприпасов, что напрямую сказалось на их боеспособности и повлекло большие потери в личном составе. Эта поставка была срочной из-за дефицита БК непосредственно перед запланированными боевыми действиями

– сообщили представители движения «АТЕШ».

Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском Брянске08.03.26, 07:45 • 13071 просмотр

Степан Гафтко

