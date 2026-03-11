Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествия

Житомирщина — это регион, где можно найти и старинные замки, и загадочные природные локации, и необычные музеи. Если хочется сбежать из города на выходные, здесь хватает мест для прогулок, фотосессий и неспешного отдыха среди природы. УНН собрал для вас подборку о нескольких локациях в Житомирской области, куда стоит поехать на один или два дня.

Остров любви

Остров любви — это небольшой романтический островок посреди озера, к которому ведет узкий мостик. В центре острова стоит деревянная беседка, которая давно стала популярным местом для фотосессий и прогулок. Локация выглядит очень атмосферно, особенно на закате или осенью, когда окружающий лес меняет цвета. Сюда часто приезжают пары и туристы, которые хотят сделать красивые фотографии на природе.

Адрес: улица Александра Сокорчука, 34, Старый Солотвин, Житомирская область.

Кармелитский монастырь-крепость

Кармелитский монастырь-крепость является одной из самых известных исторических достопримечательностей региона. Массивные стены и оборонительные элементы делают этот комплекс похожим на настоящую крепость. Архитектура монастыря выполнена в стиле барокко, а само здание имеет очень богатую историю. Именно здесь в 1850 году состоялась свадьба французского писателя Оноре де Бальзака и польской аристократки Эвелины Ганской. Сегодня это популярное место для туристов и паломников.

Адрес: Соборная площадь, 25, Бердичев, Житомирская область.

Гранитные карьеры Житомирщины

На территории области есть несколько старых гранитных карьеров, которые со временем превратились в живописные водоемы. Благодаря минералам, вода здесь имеет яркий бирюзовый оттенок, из-за чего эти места часто сравнивают с природными каньонами. Когда-то здесь добывали камень, который использовали для строительства в Киеве, а сегодня карьеры привлекают туристов необычными пейзажами и возможностью сделать эффектные фото.

Замок-музей Радомысль

Замок-музей Радомысль — это восстановленный исторический комплекс, который выглядит как средневековый замок с башнями и каменными стенами. Внутри расположен музей, где хранится более 5000 старинных икон XVII–XX веков. На территории замка также проводят фестивали, концерты и торжественные церемонии. Кроме музея, посетителей привлекает и окружающий ландшафтный парк с водопадами и природными скалами.

Адрес: улица Плетенецкая, 15, Радомышль, Житомирская область

Дворец Уваровой

Дворец Уваровой — малоизвестная, но очень интересная архитектурная достопримечательность конца XIX века. Здание построили в стиле французского ренессанса, поэтому оно выглядит необычно для украинской провинции. Когда-то дворец принадлежал дворянскому роду Уваровых. Вокруг расположен старый парк, который придает этому месту особую атмосферу.

Адрес: село Турчиновка, Житомирская область

Музей космонавтики имени Королева

Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева — один из самых известных технических музеев Украины. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с историей освоения космоса, макеты космических аппаратов и оборудования. Музей расположен в городе, где родился известный конструктор ракетной техники Сергей Королев. Рядом также находится его дом-музей.

Адрес: улица Дмитриевская, 2, Житомир, Житомирская область

Каменное село

Само название "Каменное село" уже звучит довольно загадочно и интересно. Среди леса здесь лежат десятки больших валунов, которые по форме напоминают дома и улицы настоящего села. По легенде, эти камни появились после того, как великаны превратили поселение в камень. Из-за необычного вида это место часто называют природным музеем под открытым небом.

Адрес: село Рудня-Замысловичская, Житомирская область

Город Коростень

Город с древней историей, который когда-то был столицей древлян. Здесь можно прогуляться по историческим местам, связанным с княжеской эпохой, а также посетить местные парки и обзорные локации. Современный Коростень известен и своим гастрономическим праздником — ежегодным фестивалем дерунов, который собирает сотни гостей из разных городов.

Полесский природный заповедник и Словечанско-Овручский кряж

Полесский природный заповедник — большая природная территория, где сохранились дикие леса и уникальные экосистемы Полесья. Здесь можно увидеть редкие виды птиц и животных. Рядом расположен Словечанско-Овручский кряж, и он является одним из древнейших геологических ландшафтов Украины с живописными холмами и пейзажами.

Ферма "Козья хата"

Фермерское хозяйство, куда приезжают за вкусными крафтовыми сырами и спокойным отдыхом на природе. Здесь можно увидеть коз, прогуляться по территории фермы и попробовать местную продукцию.

Адрес: улица Тетеревская, Заречаны, Житомирская область