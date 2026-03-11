Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествия

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 6876 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14141 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13687 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18146 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25603 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34104 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32998 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44370 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120548 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87739 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
43%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50387 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 15826 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 22706 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18539 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16128 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 4638 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 12827 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16356 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50603 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 59270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Нестор Шуфрич
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Япония
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 3780 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 8068 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18720 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 33026 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 33352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествия

Киев • УНН

 • 4672 просмотра

Житомирщина предлагает туристам уникальные замки, бирюзовые карьеры и загадочное Каменное село. В регионе можно посетить музей космонавтики и козью ферму.

Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествия

Житомирщина — это регион, где можно найти и старинные замки, и загадочные природные локации, и необычные музеи. Если хочется сбежать из города на выходные, здесь хватает мест для прогулок, фотосессий и неспешного отдыха среди природы. УНН собрал для вас подборку о нескольких локациях в Житомирской области, куда стоит поехать на один или два дня.

Остров любви

Остров любви — это небольшой романтический островок посреди озера, к которому ведет узкий мостик. В центре острова стоит деревянная беседка, которая давно стала популярным местом для фотосессий и прогулок. Локация выглядит очень атмосферно, особенно на закате или осенью, когда окружающий лес меняет цвета. Сюда часто приезжают пары и туристы, которые хотят сделать красивые фотографии на природе.

Адрес: улица Александра Сокорчука, 34, Старый Солотвин, Житомирская область.

Кармелитский монастырь-крепость

Кармелитский монастырь-крепость является одной из самых известных исторических достопримечательностей региона. Массивные стены и оборонительные элементы делают этот комплекс похожим на настоящую крепость. Архитектура монастыря выполнена в стиле барокко, а само здание имеет очень богатую историю. Именно здесь в 1850 году состоялась свадьба французского писателя Оноре де Бальзака и польской аристократки Эвелины Ганской. Сегодня это популярное место для туристов и паломников.

Адрес: Соборная площадь, 25, Бердичев, Житомирская область.

Гранитные карьеры Житомирщины

На территории области есть несколько старых гранитных карьеров, которые со временем превратились в живописные водоемы. Благодаря минералам, вода здесь имеет яркий бирюзовый оттенок, из-за чего эти места часто сравнивают с природными каньонами. Когда-то здесь добывали камень, который использовали для строительства в Киеве, а сегодня карьеры привлекают туристов необычными пейзажами и возможностью сделать эффектные фото.

Замок-музей Радомысль

Замок-музей Радомысль — это восстановленный исторический комплекс, который выглядит как средневековый замок с башнями и каменными стенами. Внутри расположен музей, где хранится более 5000 старинных икон XVII–XX веков. На территории замка также проводят фестивали, концерты и торжественные церемонии. Кроме музея, посетителей привлекает и окружающий ландшафтный парк с водопадами и природными скалами.

Адрес: улица Плетенецкая, 15, Радомышль, Житомирская область

Дворец Уваровой

Дворец Уваровой — малоизвестная, но очень интересная архитектурная достопримечательность конца XIX века. Здание построили в стиле французского ренессанса, поэтому оно выглядит необычно для украинской провинции. Когда-то дворец принадлежал дворянскому роду Уваровых. Вокруг расположен старый парк, который придает этому месту особую атмосферу.

Адрес: село Турчиновка, Житомирская область

Музей космонавтики имени Королева

Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева — один из самых известных технических музеев Украины. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, связанные с историей освоения космоса, макеты космических аппаратов и оборудования. Музей расположен в городе, где родился известный конструктор ракетной техники Сергей Королев. Рядом также находится его дом-музей.

Адрес: улица Дмитриевская, 2, Житомир, Житомирская область

Каменное село

Само название "Каменное село" уже звучит довольно загадочно и интересно. Среди леса здесь лежат десятки больших валунов, которые по форме напоминают дома и улицы настоящего села. По легенде, эти камни появились после того, как великаны превратили поселение в камень. Из-за необычного вида это место часто называют природным музеем под открытым небом.

Адрес:  село Рудня-Замысловичская, Житомирская область

Город Коростень

Город с древней историей, который когда-то был столицей древлян. Здесь можно прогуляться по историческим местам, связанным с княжеской эпохой, а также посетить местные парки и обзорные локации. Современный Коростень известен и своим гастрономическим праздником — ежегодным фестивалем дерунов, который собирает сотни гостей из разных городов.

Полесский природный заповедник и Словечанско-Овручский кряж

Полесский природный заповедник — большая природная территория, где сохранились дикие леса и уникальные экосистемы Полесья. Здесь можно увидеть редкие виды птиц и животных. Рядом расположен Словечанско-Овручский кряж, и он является одним из древнейших геологических ландшафтов Украины с живописными холмами и пейзажами.

Ферма "Козья хата"

Фермерское хозяйство, куда приезжают за вкусными крафтовыми сырами и спокойным отдыхом на природе. Здесь можно увидеть коз, прогуляться по территории фермы и попробовать местную продукцию.

Адрес: улица Тетеревская, Заречаны, Житомирская область

Алла Киосак

Обществопубликации
Село
Животные
Техника
Брак
Житомирская область
Коростень
Украина
Киев