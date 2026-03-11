$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
13:06 • 3942 просмотра
09:10 • 19541 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключение
Эксклюзив
12:47 • 10354 просмотра
10 марта, 17:36 • 43488 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
09:10 • 19541 просмотра
10 марта, 15:25 • 87287 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
11 марта, 08:06 • 30948 просмотра
10 марта, 12:33 • 46493 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
11 марта, 07:44 • 30649 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43488 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116390 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87287 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45295 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46493 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт

Киев • УНН

 • 3666 просмотра

Эскалация на Ближнем Востоке закрыла Ормузский пролив, что грозит остановкой экспорта 5 млн тонн зерна. Это повлечет за собой избыток продукции и падение цен.

Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт

Эскалация на Ближнем Востоке вновь подсветила уязвимое место украинского аграрного экспорта: зависимость от бесперебойной логистики и стабильных морских маршрутов. Для Украины, которая продает значительную часть урожая за рубеж и критически нуждается в валютной выручке, любое "узкое горлышко" на глобальных путях сразу превращается в экономический риск, предостерег заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга 11 марта, передает УНН.

Эксперт прямо связывает обострение с потенциальными осложнениями для торговли. 

Мы видим, что (Ормузский, — ред.) пролив закрыт, то есть мы не можем оттуда вывозить и не можем туда завозить продукцию 

— говорит Марчук.

И объясняет, что  на практике это означает не только задержки поставок, но и эффект домино для контрактов: увеличиваются сроки доставки, дорожают фрахт и страхование, растет неопределенность для трейдеров и производителей.

Ключевая проблема здесь даже не сам факт временных перебоев, а то, что они перекраивают привычную "карту сбыта". 

Украина за год реализует порядка  более пяти миллионов тонн зерновых культур на направлениях, которые зависят от стабильности международных маршрутов. Если ограничения затянутся, логическим следствием станет внутренний избыток. Мы должны понимать, что появится внутри определенный профицит в Украине 

— прогнозирует заместитель председателя УАС.

Профицит внутри страны: что это значит для цен и рынка

Появление профицита — довольно неприятная новость для аграриев, ведь влечет за собой давление на закупочные цены, более сложную реализацию и риски для ликвидности хозяйств (особенно накануне активных полевых работ). 

Производитель в такой ситуации начинает экономить на всем, что не дает быстрого результата, а это уже затрагивает производительность будущих сезонов.

Поэтому Денис Марчук подчеркивает, что агросектор в случае затяжной логистической турбулентности будет вынужден быстро переформатировать географию продаж. 

Нам нужно будет думать, на какие рынки направлять свою продукцию 

— подтверждает он. 

Зато хорошая новость в этой ситуации заключается в том, что глобальная конкуренция все же создает спрос.

"Конкуренция в мире порождает определенный спрос и мы, соответственно, сможем диверсифицироваться", — уточняет эксперт. 

Диверсификация рынков: Азия, Африка, Европа и роль валютной выручки

Денис Марченко убеждает: альтернативные рынки сбыта нужно искать сразу в нескольких направлениях. Потому что экспорт зерновых для Украины сейчас играет роль краеугольной экономической опоры. 

"Для  нас экспорт является ключевым с точки зрения обеспечения валютной выручки, — говорит заместитель председателя УАС и приводит конкретные цифры, —  в 2025 году Украина экспортировала аграрной продукции на 22,4 млрд долларов, и эти поступления существенно помогают экономике страны".

Соответственно, любое проседание экспорта будет означать не только проблемы фермеров и трейдеров, но и будет иметь более широкий эффект для платежного баланса и курсовых ожиданий.

Нетрадиционные аграрные культуры в Украине: эксперимент или массовая тенденция?

На фоне изменений климата и нестабильности внешних рынков регулярно возникает идея пересеять страну чем-то новым. 

Марчук признает: аграрии экспериментируют с посевами давно, но осторожно и точечно. 

Каждый экспериментирует на своем поле, выделяя определенные небольшие массивы, в частности пробуют нут. Важный нюанс: эти нишевые культуры — это небольшие доли, они больше ориентируются на внутреннее потребление, и это не массовая история 

- отмечает эксперт. 

То есть речь скорее об адаптации на уровне хозяйств, чем о структурном изменении агропроизводства уже в ближайшей посевной.

Органика как ставка на маржу: медленная, но логичная тенденция на агрорынке

Наиболее рациональным экономически для украинского агрария может стать направленность на  органическое производство.

По мнению Дениса Марчука, уже сейчас многие начинают задумываться над органической продукцией, которая пользуется спросом в Европе.

Здесь ценовая позиция в разы выше общей сырья, которую мы экспортируем. Интерес растет, впрочем, не радикально 

- говорит эксперт. 

Основная причина в том, что  "органика" требует времени, сертификации, стабильных цепочек поставок и инвестиций в технологии. 

Таким образом,  конфликт на Ближнем Востоке для Украины проявляется не только в плоскости внешней политики, но и становится своеобразным тестом на устойчивость экспортной модели агросектора. Закрытие ключевых морских узлов повышает логистические расходы, угрожает профицитом внутри страны и заставляет быстрее искать альтернативные рынки. Параллельно аграрии продолжают осторожную адаптацию к климатическим изменениям через нишевые культуры, а также присматриваются к органике как способу зарабатывать больше с каждой тонны. 

Отметим, ранее в УАС уже говорили о том, что главное давление на аграриев создает подорожание ресурсов и дефициты: минеральные удобрения могут добавить 20–25% к расходам, а дизтопливо растет до 74–80 грн/л, что для хозяйства на 1000 га означает около +1,4 млн грн дополнительных расходов.

Александра Василенко

Александра Василенко
