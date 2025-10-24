Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.
Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США. Однако администрация, возможно, не сможет осуществить выплаты по закону.
Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.
В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.
Налоговых платежей FAVBET Tech в 2025 году достаточно для закупки более чем 20 тысяч беспилотников.
Просроченная задолженность по заработной плате в россии на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, по данным Службы внешней разведки.
Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.
СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы. 11 участников схемы получили подозрение, а руководителя центра задержали при попытке выезда из Украины.
россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.
С июля по сентябрь 2025 года местные бюджеты Украины получили 91,7 млн грн туристического сбора, что на 20% больше, чем во втором квартале. Киев, Львовщина и Ивано-Франковщина остаются лидерами по поступлениям, причем крупный бизнес уплатил 53% от общей суммы.
В Донецкой области будут судить начальника областной экологической инспекции и главного бухгалтера за растрату более 1,6 млн грн. Они начисляли зарплату сотруднику, который выехал в РФ, а он возвращал им часть средств.
Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.
Комиссар обороны Андрюс Кубилюс предлагает странам ЕС использовать средства из инвестиционного плана на 150 миллиардов евро для поддержки Украины. Некоторые страны уже выразили готовность применить займы из программы "Действия безопасности для Европы" для Киева.
Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.
В Китае генералы и члены Центрального комитета партии отстранены по подозрению в финансовых преступлениях.
Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.
Президент Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для обсуждения защиты энергетики и оборонных проектов SAFE. Также был поднят вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря. Залог составляет 69 миллионов 644 тысячи гривен по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по территории рф только собственное оружие, а не американское. Он отметил, что украинские дальнобойные возможности достигают от 150 до 3 тыс. км.
Команда президента Европейского совета Антониу Кошты меняет выводы, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине в размере 140 миллиардов евро. Лидеры ЕС обсуждают новую формулировку, которая касается красных линий премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.
Дональд Трамп установил новый антирекорд в США, превзойдя всех предшественников по количеству дней без финансирования федерального правительства. За два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю страны.
Представители Демократической партии в Палате представителей США выразили обеспокоенность решением Дональда Трампа о строительстве бального зала. Это предполагает снос части восточного крыла Белого дома, работы по которому уже начаты.
Иран переживает самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы, с прогнозируемым ростом ВВП всего 0,3% в 2025 году и инфляцией более 40%. Это вызвано резким сокращением нефтяного экспорта из-за международных санкций и структурными проблемами экономики.
Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после санкций США против «роснефти» и «лукойла». Это происходит на фоне сокращения импорта российской нефти Индией из-за тех же санкций.
Группа компаний остаётся крупнейшим налогоплательщиком отрасли.
Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.