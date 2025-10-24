$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16638 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29289 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23546 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28124 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24643 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41015 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76142 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19323 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41009 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36442 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36834 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76140 просмотра
Государственный бюджет

Новости по теме
Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.

Политика • 24 октября, 18:55 • 1888 просмотра
Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.

Война в Украине • 24 октября, 17:24 • 2918 просмотра
У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Война в Украине • 24 октября, 16:59 • 2464 просмотра
Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн для зарплат военным во время шатдауна

Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США. Однако администрация, возможно, не сможет осуществить выплаты по закону.

Новости Мира • 24 октября, 16:32 • 2312 просмотра
Эксклюзив
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.

Война в Украине • 24 октября, 14:29 • 28124 просмотра
Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку

В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.

Экономика • 24 октября, 14:09 • 2552 просмотра
Активы экс-министра МВД Захарченко на более чем 400 млн гривен конфисковали в доход государства

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.

Политика • 24 октября, 13:53 • 2550 просмотра
FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

Налоговых платежей FAVBET Tech в 2025 году достаточно для закупки более чем 20 тысяч беспилотников.

Экономика • 24 октября, 13:07 • 1768 просмотра
Долг по зарплате в россии достиг 1,95 млрд рублей: кому задолжали больше всего и почему

Просроченная задолженность по заработной плате в россии на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, по данным Службы внешней разведки.

Экономика • 24 октября, 13:02 • 2180 просмотра
Италия готовит 12-й пакет помощи Украине: акцент на боеприпасах и системах ПВО SAMP/T

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.

Политика • 24 октября, 12:53 • 3578 просмотра
Украине нужно около €2 млрд для дополнительного импорта газа - Премьер

Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.

Экономика • 24 октября, 11:47 • 2144 просмотра
Конвертцентр на 15 млрд грн накрыли в Украине: среди фигурантов экс-руководство налоговойPhoto

СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы. 11 участников схемы получили подозрение, а руководителя центра задержали при попытке выезда из Украины.

Политика • 24 октября, 08:59 • 3232 просмотра
россия может приостановить снижение процентных ставок из-за инфляции и атак на НПЗ - Bloomberg

россия может приостановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе из-за усиления рисков инфляции и угрозы повышения налогов. Это связано с атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на бензин.

Экономика • 24 октября, 07:41 • 2820 просмотра
В Украине туристический сбор вырос на 20% в сезон отпусков: какие регионы заработали больше всегоPhoto

С июля по сентябрь 2025 года местные бюджеты Украины получили 91,7 млн грн туристического сбора, что на 20% больше, чем во втором квартале. Киев, Львовщина и Ивано-Франковщина остаются лидерами по поступлениям, причем крупный бизнес уплатил 53% от общей суммы.

Общество • 24 октября, 07:17 • 4090 просмотра
В Донецкой области будут судить должностных лиц экологической инспекции, растративших более 1,6 млн грн зарплатного фонда

В Донецкой области будут судить начальника областной экологической инспекции и главного бухгалтера за растрату более 1,6 млн грн. Они начисляли зарплату сотруднику, который выехал в РФ, а он возвращал им часть средств.

Криминал и ЧП • 23 октября, 21:22 • 3038 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины

Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.

Экономика • 23 октября, 20:21 • 22112 просмотра
Министр обороны ЕС призвал использовать инвестиционные займы для помощи Украине - Bloomberg

Комиссар обороны Андрюс Кубилюс предлагает странам ЕС использовать средства из инвестиционного плана на 150 миллиардов евро для поддержки Украины. Некоторые страны уже выразили готовность применить займы из программы "Действия безопасности для Европы" для Киева.

Политика • 23 октября, 17:56 • 3192 просмотра
Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.

Экономика • 23 октября, 17:23 • 2648 просмотра
Чистка в верхушке вооруженных сил Китая: девять генералов отстранены за финансовые преступления – ВВС

В Китае генералы и члены Центрального комитета партии отстранены по подозрению в финансовых преступлениях.

Новости Мира • 23 октября, 17:05 • 2826 просмотра
Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"

Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.

Экономика • 23 октября, 16:42 • 2816 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики и оборонные проекты SAFEVideo

Президент Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для обсуждения защиты энергетики и оборонных проектов SAFE. Также был поднят вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Политика • 23 октября, 16:09 • 2800 просмотра
Суд продлил Роману Гринкевичу меру пресечения и уменьшил размер залога

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу в виде содержания под стражей до 19 декабря. Залог составляет 69 миллионов 644 тысячи гривен по делу об аферах с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

Криминал и ЧП • 23 октября, 15:50 • 2592 просмотра
Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по территории рф только собственное оружие, а не американское. Он отметил, что украинские дальнобойные возможности достигают от 150 до 3 тыс. км.

Война в Украине • 23 октября, 15:08 • 3010 просмотра
Команда Кошты перерабатывает выводы Евросовета, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине - СМИ

Команда президента Европейского совета Антониу Кошты меняет выводы, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине в размере 140 миллиардов евро. Лидеры ЕС обсуждают новую формулировку, которая касается красных линий премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Политика • 23 октября, 14:54 • 2974 просмотра
Трамп установил исторический антирекорд по продолжительности приостановки работы правительства СШАPhoto

Дональд Трамп установил новый антирекорд в США, превзойдя всех предшественников по количеству дней без финансирования федерального правительства. За два срока его правления Вашингтон простаивал 57 дней, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

Политика • 23 октября, 14:39 • 3318 просмотра
"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа

Представители Демократической партии в Палате представителей США выразили обеспокоенность решением Дональда Трампа о строительстве бального зала. Это предполагает снос части восточного крыла Белого дома, работы по которому уже начаты.

Политика • 23 октября, 14:35 • 2916 просмотра
Иран столкнулся с глубоким кризисом: стагнация ВВП, валютный кризис и энергетический дефицит - разведка

Иран переживает самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы, с прогнозируемым ростом ВВП всего 0,3% в 2025 году и инфляцией более 40%. Это вызвано резким сокращением нефтяного экспорта из-за международных санкций и структурными проблемами экономики.

Экономика • 23 октября, 14:25 • 2986 просмотра
Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после санкций США против «роснефти» и «лукойла». Это происходит на фоне сокращения импорта российской нефти Индией из-за тех же санкций.

Новости Мира • 23 октября, 14:02 • 2204 просмотра
FAVBET заплатила 6,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года

Группа компаний остаётся крупнейшим налогоплательщиком отрасли.

Новости Бизнеса • 23 октября, 12:19 • 7380 просмотра
НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины: главные причины – энергодефицит и обстрелы системы газодобычи

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста экономики на 2025 год, снизив его до 1,9% с 2,1%. Это связано с энергодефицитом, вызванным обстрелами рф, и повреждениями системы газодобычи.

Экономика • 23 октября, 12:17 • 2038 просмотра