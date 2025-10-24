Долг по зарплате в россии достиг 1,95 млрд рублей: кому задолжали больше всего и почему

Просроченная задолженность по заработной плате в россии на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, по данным Службы внешней разведки.