12:03 • 12438 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 12512 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 16636 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 12234 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 14909 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21109 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37093 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52629 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82444 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44953 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 82444 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 61815 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 90152 просмотра
Нарушение санитарных норм и кишечная палочка в школьной еде: в Николаеве должностные лица получили подозрения

Киев

 • 28 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам из-за нарушения санитарных норм и кишечной палочки в школьной еде. В продуктах, поставляемых школьникам, обнаружили опасные бактерии.

Нарушение санитарных норм и кишечная палочка в школьной еде: в Николаеве должностные лица получили подозрения

В Николаеве прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам из-за многочисленных нарушений санитарных норм и кишечной палочки в школьной еде, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

В Николаеве компания, поставлявшая еду для школьников, и коммунальное предприятие, отвечавшее за организацию питания, работали с нарушением санитарных правил. В продуктах нашли опасные бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции.

Сегодня, 23 декабря, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева, сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью и исполняющему обязанности директора Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаевского городского совета

- говорится в сообщении.

12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области18.08.25, 09:44 • 4188 просмотров

Добавим

В Офисе Генпрокурора напомнили, что в рамках досудебного расследования 12 декабря прокуроры и следователи провели ряд обысков, в ходе которых изъята документация и образцы продуктов питания. Изъятые образцы направлены на исследование в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

По результатам исследования установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований безопасности продуктов, а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии), что ставит под угрозу здоровье детей.

После проведения обысков и установления нарушений, 15 декабря Николаевским городским советом расторгнут договор на оказание услуг по организации питания детей, заключенный 01.12.2025 между Коммунальным производственным предприятием и ООО.

В прокуратуре сообщили, что директору ООО инкриминируют нарушение санитарных правил и норм, установленных для предотвращения инфекционных болезней, что могло привести к их распространению, а также неоконченное покушение на завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Действия и.о. директора коммунального предприятия квалифицированы как оконченное покушение на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Обыск
Военное положение
Генеральный прокурор Украины
Николаев