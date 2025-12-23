Нарушение санитарных норм и кишечная палочка в школьной еде: в Николаеве должностные лица получили подозрения
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам из-за нарушения санитарных норм и кишечной палочки в школьной еде. В продуктах, поставляемых школьникам, обнаружили опасные бактерии.
В Николаеве прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам из-за многочисленных нарушений санитарных норм и кишечной палочки в школьной еде, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
В Николаеве компания, поставлявшая еду для школьников, и коммунальное предприятие, отвечавшее за организацию питания, работали с нарушением санитарных правил. В продуктах нашли опасные бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции.
Сегодня, 23 декабря, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева, сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью и исполняющему обязанности директора Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаевского городского совета
Добавим
В Офисе Генпрокурора напомнили, что в рамках досудебного расследования 12 декабря прокуроры и следователи провели ряд обысков, в ходе которых изъята документация и образцы продуктов питания. Изъятые образцы направлены на исследование в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
По результатам исследования установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований безопасности продуктов, а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии), что ставит под угрозу здоровье детей.
После проведения обысков и установления нарушений, 15 декабря Николаевским городским советом расторгнут договор на оказание услуг по организации питания детей, заключенный 01.12.2025 между Коммунальным производственным предприятием и ООО.
В прокуратуре сообщили, что директору ООО инкриминируют нарушение санитарных правил и норм, установленных для предотвращения инфекционных болезней, что могло привести к их распространению, а также неоконченное покушение на завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Действия и.о. директора коммунального предприятия квалифицированы как оконченное покушение на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.