12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области

6708 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 24271 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 44824 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 84826 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 136797 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88255 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85614 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67571 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55215 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248583 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 84804 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 377987 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 327854 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 330890 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 337138 просмотра
12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области

Киев • УНН

Киев • УНН

 460 просмотра

Во Львовской области 12 детей попали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". Они отдыхали в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское.

12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области

Во Львовской области 12 детей попали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" с отдыха в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"17 августа, около 21:45 от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Стрыйской ЦГБ 12 детей с предварительным диагнозом: "острая кишечная инфекция". Состояние детей - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети находились на отдыхе в Славском.

"Пострадавшие находились на отдыхе в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское. Больным в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, оказывается необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Причина заболевания устанавливается", - отметили в ОГА.

Дополнение

Во Львовской области в лагере отдыха произошло массовое отравление - 41 человека, из них 39 детей. 

