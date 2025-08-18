12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области
Киев • УНН
Во Львовской области 12 детей попали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". Они отдыхали в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское.
Во Львовской области 12 детей попали в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" с отдыха в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"17 августа, около 21:45 от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Стрыйской ЦГБ 12 детей с предварительным диагнозом: "острая кишечная инфекция". Состояние детей - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети находились на отдыхе в Славском.
"Пострадавшие находились на отдыхе в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское. Больным в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, оказывается необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Причина заболевания устанавливается", - отметили в ОГА.
Дополнение
Во Львовской области в лагере отдыха произошло массовое отравление - 41 человека, из них 39 детей.