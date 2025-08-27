Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА

С начала эвакуации из опасных районов Сумщины выехало 60 тысяч человек, из них 8 тысяч детей. А за последнее время, в течение недели, из приграничных общин Сумщины эвакуировано 47 жителей, включая 9 детей.