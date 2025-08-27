Руководители учебных заведений имеют право решать допуск невакцинированных детей к обучению. Ограничения возможны во время вспышек инфекций, но не как карательный механизм.
16-летний Адам Рейн покончил жизнь самоубийством в апреле, используя инструкции от ChatGPT. Родители мальчика обвиняют искусственный интеллект в трагедии и подали иск против OpenAI.
В Киеве появятся новые правила поведения на водоемах, предусматривающие определение зон для спортивных лодок и водных мотоциклов. Нарушителей будут привлекать к ответственности, поскольку ранее таких правил в городе не было.
Почти 98 тысяч украинских семей подали заявления на "Пакет школьника", что составляет более половины зарегистрированных первоклассников. Большинство заявлений, а именно 94 тысячи, оформлено через приложение "Дія".
Руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с премьер-министром Катара. Обсуждались итоги саммита в Вашингтоне, мирный процесс и гарантии безопасности для Украины.
Кабинет министров продлил выплаты внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев для уязвимых категорий. Изменения касаются оформления справок, выплат детям-сиротам и требований по пребыванию за границей.
Кабинет министров расширяет программу "Власна Справа", предлагая гранты до 1 млн гривен креативным предпринимателям. Поддержка охватывает кино, дизайн, разработку игр и другие сферы.
В США отчима арестовали после того, как его 11-летняя падчерица родила ребенка дома. ДНК-тест подтвердил его отцовство, ему грозит пожизненное заключение.
Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.
Виктория Чайка, жена погибшего капитана ВСУ Павла Чайки, примет участие в благотворительном забеге MHP Run4Victory в Луцке 7 сентября. Она также организует собственный старт «Легендарная десятка» 28 сентября в честь мужа.
Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию рф и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.
Винничанин приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина систематически применял к ней психологическое и физическое насилие.
Надежда Лещик подчеркивает важность создания возможностей для обучения украинских детей на временно оккупированных территориях.
Если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако это не исключает полностью несчастные случаи.
В рамках Bring Kids Back UA возвращен ребенок, который годами находился в оккупации. Он готовится к обучению в украинском университете.
В Праге представлены фрагменты костей "Люси", австралопитека афарского, возрастом 3,18 миллиона лет. Это первая демонстрация в Европе, вместе с "Селам", еще одним уникальным образцом.
Норвегия поможет Украине пережить зиму и поддерживает закупки газа, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялась 25 августа.
13-летний подросток умер в Каире после употребления трех пачек сырой лапши быстрого приготовления. Вскрытие показало острые кишечные проблемы, а не отравление продуктом.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко и Посол Австрии Роберт Мюллер встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Стороны сосредоточились на фиксации российских военных преступлений, защите инвестиций и цифровизации.
Более 100 туристов, включая детей, отравились в отеле Izan Cavanna на курорте Ла-Манга. Подозревают сальмонеллез, связанный с рыбой или пастой со шпинатом.
В Киеве зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в 1,6 раза за неделю. Зарегистрирован 1121 случай, госпитализировано 117 человек, из них 57 детей.
С начала эвакуации из опасных районов Сумщины выехало 60 тысяч человек, из них 8 тысяч детей. А за последнее время, в течение недели, из приграничных общин Сумщины эвакуировано 47 жителей, включая 9 детей.
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только украинским беженцам, которые работают.
Новое исследование показало, что дети из неблагополучных районов в 20 раз чаще госпитализируются с огнестрельными ранениями. Чаще всего причиной являются непреднамеренные случаи, связанные с неправильным обращением с оружием.
Дмитрий Лубинец разъяснил порядок зачисления детей в учреждения среднего образования. Он назвал категории детей с первоочередным правом и необходимые документы.
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю девочку из ружья отца. Полиция расследует обстоятельства, задержан отец мальчика.
Эмине Эрдоган обратилась к Мелании Трамп с призывом проявить чуткость к гуманитарной катастрофе в Газе, как к войне в Украине. Она подчеркнула страдания детей и историческую ответственность мировых лидеров.
На Киевщине 7-летний мальчик смертельно ранил 6-летнюю девочку из незарегистрированного охотничьего ружья. Трагедия произошла во время игры, девочка умерла в скорой.
В Харькове на проспекте Героев Харькова произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. В результате аварии госпитализированы восемь человек, включая 16-летнюю девушку.
российские военные сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске, Херсонская область. Пострадавший получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочное ранение бедра.