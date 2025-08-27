$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 10142 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 2044 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 11588 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 13015 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21238 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 58233 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 56294 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107745 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76800 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Новости по теме
В случае стабильной эпидемической ситуации в регионе возможен временный допуск невакцинированных детей в учебные заведения - Минздрав

Руководители учебных заведений имеют право решать допуск невакцинированных детей к обучению. Ограничения возможны во время вспышек инфекций, но не как карательный механизм.

Общество • 12:27 • 794 просмотра
ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в судPhoto

16-летний Адам Рейн покончил жизнь самоубийством в апреле, используя инструкции от ChatGPT. Родители мальчика обвиняют искусственный интеллект в трагедии и подали иск против OpenAI.

Новости Мира • 10:45 • 1896 просмотра
В Киеве утвердили новые правила движения для водных скутеров и каяков: что ждет нарушителей

В Киеве появятся новые правила поведения на водоемах, предусматривающие определение зон для спортивных лодок и водных мотоциклов. Нарушителей будут привлекать к ответственности, поскольку ранее таких правил в городе не было.

Общество • 07:49 • 2654 просмотра
Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"

Почти 98 тысяч украинских семей подали заявления на "Пакет школьника", что составляет более половины зарегистрированных первоклассников. Большинство заявлений, а именно 94 тысячи, оформлено через приложение "Дія".

Общество • 27 августа, 06:37 • 1702 просмотра
"Содержательный разговор": Ермак на встрече с премьером Катара обсудил гарантии безопасности и мирный процесс

Руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров встретились с премьер-министром Катара. Обсуждались итоги саммита в Вашингтоне, мирный процесс и гарантии безопасности для Украины.

Политика • 26 августа, 22:07 • 2298 просмотра
Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на 6 месяцев

Кабинет министров продлил выплаты внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев для уязвимых категорий. Изменения касаются оформления справок, выплат детям-сиротам и требований по пребыванию за границей.

Общество • 26 августа, 18:59 • 3258 просмотра
Креативные предприниматели смогут получить до миллиона гривен гранта на собственное дело: правительство запускает специальные условия

Кабинет министров расширяет программу "Власна Справа", предлагая гранты до 1 млн гривен креативным предпринимателям. Поддержка охватывает кино, дизайн, разработку игр и другие сферы.

Экономика • 26 августа, 17:57 • 3086 просмотра
В США 11-летняя девочка родила ребенка: отчима подозревают в сексуальном насилии

В США отчима арестовали после того, как его 11-летняя падчерица родила ребенка дома. ДНК-тест подтвердил его отцовство, ему грозит пожизненное заключение.

Общество • 26 августа, 15:43 • 5304 просмотра
На Киевщине мужчина нашел ружье во время демонтажа старого дома

Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.

Общество • 26 августа, 14:01 • 4720 просмотра
Жена погибшего защитника примет участие в забеге MHP Run4Victory в Луцке

Виктория Чайка, жена погибшего капитана ВСУ Павла Чайки, примет участие в благотворительном забеге MHP Run4Victory в Луцке 7 сентября. Она также организует собственный старт «Легендарная десятка» 28 сентября в честь мужа.

Общество • 26 августа, 13:42 • 3114 просмотра
Заявление членов формата Украина-Бенилюкс: война рф должна быть прекращена восстановлением прочного мира

Представители Украины и стран Бенилюкса в Одессе осудили агрессию рф и подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они подчеркнули необходимость прекращения войны и восстановления мира.

Война в Украине • 26 августа, 13:11 • 4218 просмотра
До 13 лет лишения свободы приговорен винничанин, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю дочь

Винничанин приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина систематически применял к ней психологическое и физическое насилие.

Криминал и ЧП • 26 августа, 12:54 • 3710 просмотра
Какие есть возможности для обучения детей на ВОТ: ответ образовательного омбудсмена

Надежда Лещик подчеркивает важность создания возможностей для обучения украинских детей на временно оккупированных территориях.

Общество • 26 августа, 11:07 • 3110 просмотра
Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"

Если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако это не исключает полностью несчастные случаи.

Общество • 26 августа, 08:10 • 2634 просмотра
Украина вернула из оккупации еще одного ребенка, он будет учиться в украинском вузеPhoto

В рамках Bring Kids Back UA возвращен ребенок, который годами находился в оккупации. Он готовится к обучению в украинском университете.

Общество • 26 августа, 07:30 • 3572 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"

В Праге представлены фрагменты костей "Люси", австралопитека афарского, возрастом 3,18 миллиона лет. Это первая демонстрация в Европе, вместе с "Селам", еще одним уникальным образцом.

Культура • 26 августа, 04:58 • 84042 просмотра
Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон и закупить газ

Норвегия поможет Украине пережить зиму и поддерживает закупки газа, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялась 25 августа.

Экономика • 26 августа, 02:14 • 3200 просмотра
В Египте 13-летний мальчик умер после употребления сырой лапши быстрого приготовления

13-летний подросток умер в Каире после употребления трех пачек сырой лапши быстрого приготовления. Вскрытие показало острые кишечные проблемы, а не отравление продуктом.

Здоровье • 25 августа, 18:57 • 11623 просмотра
Усиление санкций против РФ, цифровизация, защита инвестиций: Генпрокурор и посол Австрии обсудили дальнейшее сотрудничество

Генеральный прокурор Руслан Кравченко и Посол Австрии Роберт Мюллер встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Стороны сосредоточились на фиксации российских военных преступлений, защите инвестиций и цифровизации.

Политика • 25 августа, 16:21 • 3484 просмотра
Отравление на испанском курорте: более 100 туристов пострадали после обеда в отеле

Более 100 туристов, включая детей, отравились в отеле Izan Cavanna на курорте Ла-Манга. Подозревают сальмонеллез, связанный с рыбой или пастой со шпинатом.

Новости Мира • 25 августа, 15:22 • 7116 просмотра
COVID-19 в Киеве: заболеваемость выросла в 1,6 раза

В Киеве зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в 1,6 раза за неделю. Зарегистрирован 1121 случай, госпитализировано 117 человек, из них 57 детей.

COVID-19 • 25 августа, 12:41 • 3577 просмотра
Всего за неделю эвакуировано почти 50 жителей приграничных общин Сумщины - ОВА

С начала эвакуации из опасных районов Сумщины выехало 60 тысяч человек, из них 8 тысяч детей. А за последнее время, в течение недели, из приграничных общин Сумщины эвакуировано 47 жителей, включая 9 детей.

Общество • 25 августа, 11:13 • 3597 просмотра
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только украинским беженцам, которые работают.

Новости Мира • 25 августа, 10:23 • 10795 просмотра
Дети в неблагополучных районах в 20 раз чаще получают огнестрельные ранения - исследование

Новое исследование показало, что дети из неблагополучных районов в 20 раз чаще госпитализируются с огнестрельными ранениями. Чаще всего причиной являются непреднамеренные случаи, связанные с неправильным обращением с оружием.

Общество • 25 августа, 08:55 • 3793 просмотра
Зачисление ребенка в школу: в Офисе Омбудсмана объяснили процедуруPhoto

Дмитрий Лубинец разъяснил порядок зачисления детей в учреждения среднего образования. Он назвал категории детей с первоочередным правом и необходимые документы.

Общество • 25 августа, 07:46 • 6472 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto

На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю девочку из ружья отца. Полиция расследует обстоятельства, задержан отец мальчика.

Общество • 25 августа, 06:33 • 92567 просмотра
Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп вмешаться в гуманитарный кризис в Газе и сравнила тамошних детей с украинскими

Эмине Эрдоган обратилась к Мелании Трамп с призывом проявить чуткость к гуманитарной катастрофе в Газе, как к войне в Украине. Она подчеркнула страдания детей и историческую ответственность мировых лидеров.

Политика • 24 августа, 11:55 • 4372 просмотра
Эксклюзив
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку

На Киевщине 7-летний мальчик смертельно ранил 6-летнюю девочку из незарегистрированного охотничьего ружья. Трагедия произошла во время игры, девочка умерла в скорой.

Общество • 24 августа, 09:24 • 53335 просмотра
В Харькове внедорожник столкнулся с троллейбусом и автобусом, пострадали 8 человекPhoto

В Харькове на проспекте Героев Харькова произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса. В результате аварии госпитализированы восемь человек, включая 16-летнюю девушку.

Общество • 23 августа, 18:48 • 4493 просмотра
Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области

российские военные сбросили взрывчатку на 15-летнего парня в Новорайске, Херсонская область. Пострадавший получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочное ранение бедра.

Общество • 23 августа, 13:13 • 4742 просмотра