Отравление на испанском курорте: более 100 туристов пострадали после обеда в отеле

На популярном курорте Ла-Манга, недалеко от Мурсии, более сотни гостей четырехзвездочного отеля Izan Cavanna оказались с характерными симптомами пищевого отравления. Среди пострадавших – дети и даже младенец, которого пришлось госпитализировать. Инцидент уже называют масштабной вспышкой сальмонеллеза. Об этом сообщает Mirror, пишет УНН.

Детали

Медики подтвердили, что по меньшей мере 20 туристов были доставлены в больницы, остальных обслуживали в полевом госпитале, обустроенном прямо на территории отеля. Люди жаловались на тошноту, диарею, рвоту и лихорадку. Снимки очевидцев показывают, как к комплексу массово прибывали машины скорой помощи, а в коридорах гостей размещали на носилках и подключали к капельницам.

Более 100 туристов, включая 15-месячного ребенка и семерых детей, заболели отравлением сальмонеллезом в отеле в Испании, предполагая, что виновником стала сомнительная рыба – говорится в материале Mirror.

Первые сообщения касались 28 больных, но количество инфицированных стремительно возросло до более 100 из примерно 800 отдыхающих. По словам местных жителей, подозрения пали на рыбное блюдо и пасту со шпинатом, которые подавали на "шведском столе" в субботу. Однако официальных подтверждений пока нет – кухня отеля закрыта на проверку, инспекторы взяли образцы для лабораторных исследований.

Моя 15-летняя дочь получила лечение в больнице, но ее выписали еще с температурой и признаками обезвоживания – рассказала туристка Сьюзен местной прессе.

Другие гости также заявляли, что не могли выйти из номеров из-за резкого ухудшения состояния.

12 детей госпитализированы с отравлением после отдыха во Львовской области

Несмотря на кризис, на странице отеля в Facebook появилась реклама коктейлей и мохито, однако ни одного упоминания о проблемах с отравлениями. Это вызвало волну возмущения среди постояльцев, которые обвинили администрацию в игнорировании ситуации.

По данным региональных властей, речь идет о вероятной вспышке сальмонеллеза, который в тяжелых случаях может привести к серьезным осложнениям – от кровавой диареи до инфекций в крови.

Ситуация остается под контролем врачей, но количество пострадавших может возрасти, ведь результаты анализов пока не обнародованы.