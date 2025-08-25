Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі

$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 22742 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 18779 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 20484 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 104697 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 106443 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 50118 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 56740 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 61801 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49279 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41402 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 11231 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 22742 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 104698 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 106445 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 98281 перегляди
Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Понад 100 туристів, включаючи дітей, отруїлися в готелі Izan Cavanna на курорті Ла-Манга. Підозрюють сальмонельоз, пов'язаний з рибою або пастою зі шпинатом.

Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі

На популярному курорті Ла-Манга, поблизу Мурсії, понад сотня гостей чотиризіркового готелю Izan Cavanna опинилися з характерними симптомами харчового отруєння. Серед постраждалих – діти та навіть немовля, яке довелося госпіталізувати. Інцидент уже називають масштабним спалахом сальмонельозу. Про це повідомляє Мirror, пише УНН.

Деталі

Медики підтвердили, що щонайменше 20 туристів були доставлені до лікарень, решту обслуговували у польовому шпиталі, облаштованому прямо на території готелю. Люди скаржилися на нудоту, діарею, блювоту та лихоманку. Знімки очевидців показують, як до комплексу масово прибували машини швидкої допомоги, а в коридорах гостей розміщували на ношах та підключали до крапельниць.

Понад 100 туристів, включаючи 15-місячну дитину та семеро дітей, захворіли на отруєння сальмонельозом у готелі в Іспанії, припускаючи, що винуватцем стала сумнівна риба

– йдеться в матеріалі Мirror. 

Перші повідомлення стосувалися 28 хворих, але кількість інфікованих стрімко зросла до понад 100 із приблизно 800 відпочивальників. За словами місцевих мешканців, підозри впали на рибну страву та пасту зі шпинатом, які подавали на "шведському столі" в суботу. Однак офіційних підтверджень поки немає – кухня готелю закрита на перевірку, інспектори взяли зразки для лабораторних досліджень.

Моя 15-річна донька отримала лікування в лікарні, але її виписали ще з температурою та ознаками зневоднення

– розповіла туристка Сьюзен місцевій пресі. 

Інші гості також заявляли, що не могли вийти з номерів через різке погіршення стану.

12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині18.08.25, 09:44 • 3820 переглядiв

Попри кризу, на сторінці готелю у Facebook з’явилася реклама коктейлів та мохіто, проте жодної згадки про проблеми з отруєннями. Це викликало хвилю обурення серед постояльців, які звинуватили адміністрацію в ігноруванні ситуації.

За даними регіональної влади, ідеться про ймовірний спалах сальмонельозу, який у тяжких випадках може призвести до серйозних ускладнень – від кривавої діареї до інфекцій у крові.

Ситуація залишається під контролем лікарів, але кількість постраждалих може зрости, адже результати аналізів поки що не оприлюднені.

Степан Гафтко

Новини Світу
Дитина
Львівська область
Іспанія