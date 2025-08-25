Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі
Понад 100 туристів, включаючи дітей, отруїлися в готелі Izan Cavanna на курорті Ла-Манга. Підозрюють сальмонельоз, пов'язаний з рибою або пастою зі шпинатом.
На популярному курорті Ла-Манга, поблизу Мурсії, понад сотня гостей чотиризіркового готелю Izan Cavanna опинилися з характерними симптомами харчового отруєння. Серед постраждалих – діти та навіть немовля, яке довелося госпіталізувати. Інцидент уже називають масштабним спалахом сальмонельозу. Про це повідомляє Мirror, пише УНН.
Медики підтвердили, що щонайменше 20 туристів були доставлені до лікарень, решту обслуговували у польовому шпиталі, облаштованому прямо на території готелю. Люди скаржилися на нудоту, діарею, блювоту та лихоманку. Знімки очевидців показують, як до комплексу масово прибували машини швидкої допомоги, а в коридорах гостей розміщували на ношах та підключали до крапельниць.
Понад 100 туристів, включаючи 15-місячну дитину та семеро дітей, захворіли на отруєння сальмонельозом у готелі в Іспанії, припускаючи, що винуватцем стала сумнівна риба
Перші повідомлення стосувалися 28 хворих, але кількість інфікованих стрімко зросла до понад 100 із приблизно 800 відпочивальників. За словами місцевих мешканців, підозри впали на рибну страву та пасту зі шпинатом, які подавали на "шведському столі" в суботу. Однак офіційних підтверджень поки немає – кухня готелю закрита на перевірку, інспектори взяли зразки для лабораторних досліджень.
Моя 15-річна донька отримала лікування в лікарні, але її виписали ще з температурою та ознаками зневоднення
Інші гості також заявляли, що не могли вийти з номерів через різке погіршення стану.
Попри кризу, на сторінці готелю у Facebook з’явилася реклама коктейлів та мохіто, проте жодної згадки про проблеми з отруєннями. Це викликало хвилю обурення серед постояльців, які звинуватили адміністрацію в ігноруванні ситуації.
За даними регіональної влади, ідеться про ймовірний спалах сальмонельозу, який у тяжких випадках може призвести до серйозних ускладнень – від кривавої діареї до інфекцій у крові.
Ситуація залишається під контролем лікарів, але кількість постраждалих може зрости, адже результати аналізів поки що не оприлюднені.