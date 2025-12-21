$42.340.00
09:49 • 672 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової інформацію про місце їх перебування
09:21 • 2154 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 22232 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 50619 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 54763 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 37797 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 33942 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35149 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 39044 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26661 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 23329 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 16496 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції04:30 • 4224 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto05:20 • 10823 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 6356 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 29364 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 54768 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 99099 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 71731 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 79696 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Одеса
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 11852 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 13502 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 25883 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 40867 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 32010 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Forbes

Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені

Київ • УНН

 • 2170 перегляди

На автодорозі М-15 Одеса — Рені в межах населеного пункту Маяки знято обмеження руху транспорту в обох напрямках. Рух було тимчасово зупинено 18 грудня після атак рф.

Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені

У межах населеного пункту Маяки зняли обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.  

Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті. Рух відновлений 

- повідомив Білошицький. 

Нагадаємо

18 грудня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після атак рф рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніАвто
Олексій Білошицький
Війна в Україні
Олег Кіпер
Бухарест
Одеса