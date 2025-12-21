Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
Київ • УНН
На автодорозі М-15 Одеса — Рені в межах населеного пункту Маяки знято обмеження руху транспорту в обох напрямках. Рух було тимчасово зупинено 18 грудня після атак рф.
У межах населеного пункту Маяки зняли обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті. Рух відновлений
Нагадаємо
18 грудня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після атак рф рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.