Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
У Румунії офіційно розпочалася президентська виборча кампанія. Опитування показують, що до другого туру можуть вийти два кандидати-сувереністи.
У Бухаресті близько 1500 прихильників правого популіста Келіна Джорджеску протестували через відмову в його реєстрації на президентські вибори. Під час сутичок з поліцією застосовано сльозогінний газ.
В Румунії спостерігається різке зростання респіраторних інфекцій, пов'язаних з грипом - 133 600 випадків за тиждень. Серед 22 померлих всі були невакциновані, влада посилює заходи безпеки в лікарнях та школах.
Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. Лідерами списку стали "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою".
Три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк 13 січня через скорочення соціальних виплат на 3 млрд євро. Очікується зупинка транспорту та масові протести за участю 50-100 тисяч людей.
У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.
Радарні системи Румунії зафіксували невеликий літаючий об'єкт, що проник на 6 км вглиб країни в повіті Тулча. Об'єкт перебував у повітряному просторі близько 5 хвилин, після чого зник з радарів.
У Румунії розпочався перший тур президентських виборів з 13 кандидатами. Фаворитом є чинний прем'єр-міністр Марчел Чолаку, який змагається з лідером ультраправих Джорджем Сіміоном.
На 13:00 у другому турі виборів президента Молдови проголосували понад 850 тисяч громадян, що становить близько 30% виборців. За кордоном проголосували більше 130 тисяч осіб.
США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи в Румунії 11-13 жовтня через безпекові загрози. Румунська розвідка заявила, що не має інформації про ймовірні атаки, але діятиме з підвищеною увагою.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.
Німецьке видання FAZ помилково повідомило, що Румунія просила Україну збивати російські дрони. Насправді це український міністр Сибіга звернувся до Румунії із таким проханням.
Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.
Міноборони Румунії заперечило поширену російськими джерелами інформацію про підпал складу з пальним українськими біженцями. Відомство наголосило, що жодної пожежі на паливних складах у країні не було.
Румунія має намір співпрацювати з Україною в розробці озброєнь, особливо ракет "Нептун". Мета - посилити контроль над Чорним морем після війни і зміцнити оборонне партнерство.
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і закликала до деколонізації Російської Федерації як необхідної передумови для досягнення тривалого миру.
Румунія відмовила у видачі віз усій російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ в Бухаресті, посилаючись на агресію Росії проти України.
У румунському повіті Ботошані, розташованому недалеко від кордону з Україною, 7000 українців були фіктивно зареєстровані за однією адресою, щоб обманним шляхом отримати румунське громадянство за плату в розмірі 50 євро з людини.
Румунія вислала російського дипломата за діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а росія ж пообіцяла дати "адекватну відповідь".
Громадянин Румунії був заарештований за те, що нібито шпигував на користь росії, спостерігаючи, фотографуючи і передаючи інформацію про військові об'єкти і техніку НАТО.
Секретар Пентагону Ллойд Остін обговорив вторгнення Росії в Україну та подальшу координацію безпекової допомоги Україні з міністром національної оборони Румунії Ангелом Тілваром у телефонній розмові.
67% шкіл діаспори не мають історії України як навчальної дисципліни у своїй навчальній програмі, повідомляє голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового Конґресу Українців.
Друга Чорноморська безпекова конференція в Софії аналізує вплив російської агресії на регіональну безпеку та обговорює стратегії протидії загрозам і забезпечення сталого розвитку миролюбних держав.
москва намагається дестабілізувати молдовську демократію і суспільство, використовуючи проросійських діячів, таких як глава Гагаузії Євгенія Гуцул, щоб створити умови для потенційної російської агресії проти Молдови.
Дві німецькі компанії, Knauf і WKB Systems, постачають росіянам будівельні матеріали для відбудови окупованого Маріуполя, незважаючи на те, що Knauf активно присутній в Україні/.
Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер планує візит до Румунії, щоб обговорити з офіційними особами та представниками бізнесу внесок країни у регіональне співробітництво, надзвичайну допомогу Україні в енергетичному секторі та довгострокові інвестиції в інфраструктуру Румунії та України.
Урсула фон дер Ляєн, нинішня президентка Європейської комісії, була затверджена провідною кандидаткою від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах.
путіна переслідують за воєнні злочини, і він постане перед воєнним трибуналом, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Жіноча збірна України з вільної боротьби здобула одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби 2024 року в Бухаресті, а Ірина Коляденко виборола золото в категорії до 65 кг.