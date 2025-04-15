Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"

Жіноча збірна України з вільної боротьби здобула одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби 2024 року в Бухаресті, а Ірина Коляденко виборола золото в категорії до 65 кг.