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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25122 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153022 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134449 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137137 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133280 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133611 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195845 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164568 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116729 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7888 перегляди

У Румунії стартувала президентська виборча кампанія: хто лідирує

У Румунії офіційно розпочалася президентська виборча кампанія. Опитування показують, що до другого туру можуть вийти два кандидати-сувереністи.

Новини Світу • 7 квітня, 09:59 • 10215 перегляди

У Румунії відбулися масові сутички через заборону Джорджеску брати участь у виборах

У Бухаресті близько 1500 прихильників правого популіста Келіна Джорджеску протестували через відмову в його реєстрації на президентські вибори. Під час сутичок з поліцією застосовано сльозогінний газ.

Політика • 10 березня, 03:18 • 125888 перегляди

У Румунії спалах грипу: органи охорони здоров'я б'ють на сполох

В Румунії спостерігається різке зростання респіраторних інфекцій, пов'язаних з грипом - 133 600 випадків за тиждень. Серед 22 померлих всі були невакциновані, влада посилює заходи безпеки в лікарнях та школах.

Новини Світу • 1 лютого, 12:37 • 30061 перегляди

Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських глядачів. Лідерами списку стали "Гра в кальмара" та "Сумую за тобою".

УНН Lite • 16 січня, 18:13 • 174429 перегляди

У Бельгії розпочнеться масовий страйк проти скорочення соціальних виплат

Три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк 13 січня через скорочення соціальних виплат на 3 млрд євро. Очікується зупинка транспорту та масові протести за участю 50-100 тисяч людей.

Новини Світу • 13 січня, 05:43 • 25396 перегляди

У Румунії відбулися протести проти скасування результатів виборів

У Бухаресті пройшли масові протести проти рішення Конституційного суду про скасування результатів виборів президента 2024 року. Акцію організувала партія AUR, під час 10-годинного мітингу постраждало кілька осіб.

Новини Світу • 13 січня, 00:38 • 25802 перегляди

Фіксували близько 5 хвилин: Румунія виявила нове порушення повітряного простору

Радарні системи Румунії зафіксували невеликий літаючий об'єкт, що проник на 6 км вглиб країни в повіті Тулча. Об'єкт перебував у повітряному просторі близько 5 хвилин, після чого зник з радарів.

Війна • 27 грудня, 09:43 • 18648 перегляди

Румунія обирає президента: зареєстровано перший мільйон голосів

У Румунії розпочався перший тур президентських виборів з 13 кандидатами. Фаворитом є чинний прем'єр-міністр Марчел Чолаку, який змагається з лідером ультраправих Джорджем Сіміоном.

Новини Світу • 24 листопада, 08:10 • 19937 перегляди

Другий тур виборів президента у Молдові: проголосували вже близько 30% виборців

На 13:00 у другому турі виборів президента Молдови проголосували понад 850 тисяч громадян, що становить близько 30% виборців. За кордоном проголосували більше 130 тисяч осіб.

Новини Світу • 3 листопада, 13:37 • 23639 перегляди

США попередили Румунію про загрозу для релігійних установ

США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи в Румунії 11-13 жовтня через безпекові загрози. Румунська розвідка заявила, що не має інформації про ймовірні атаки, але діятиме з підвищеною увагою.

Новини Світу • 13 жовтня, 04:11 • 30211 перегляди

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.

Війна • 20 вересня, 11:41 • 13255 перегляди

Збивати російські дрони просила не Румунія, а Україна: ЗМІ внесли правки до статті

Німецьке видання FAZ помилково повідомило, що Румунія просила Україну збивати російські дрони. Насправді це український міністр Сибіга звернувся до Румунії із таким проханням.

Війна • 19 вересня, 15:59 • 19045 перегляди

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.

Війна • 19 вересня, 14:18 • 25887 перегляди

"Українська диверсія" на складі з пальним: у Міноборони Румунії спростували ще один російський фейк

Міноборони Румунії заперечило поширену російськими джерелами інформацію про підпал складу з пальним українськими біженцями. Відомство наголосило, що жодної пожежі на паливних складах у країні не було.

Війна • 6 серпня, 12:19 • 27745 перегляди

Румунія планує з Україною розробляти ракети "Нептун" - ЗМІ

Румунія має намір співпрацювати з Україною в розробці озброєнь, особливо ракет "Нептун". Мета - посилити контроль над Чорним морем після війни і зміцнити оборонне партнерство.

Новини Світу • 3 серпня, 12:56 • 28488 перегляди

ОБСЄ визнала дії рф геноцидом українського народу

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і закликала до деколонізації Російської Федерації як необхідної передумови для досягнення тривалого миру.

Політика • 30 червня, 07:47 • 25633 перегляди

Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

Румунія відмовила у видачі віз усій російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ в Бухаресті, посилаючись на агресію Росії проти України.

Війна • 15 червня, 00:30 • 103802 перегляди

“Рукавичка” по-румунськи: в одному з повітів Румунії в одному домі прописали 7 тис. українців

У румунському повіті Ботошані, розташованому недалеко від кордону з Україною, 7000 українців були фіктивно зареєстровані за однією адресою, щоб обманним шляхом отримати румунське громадянство за плату в розмірі 50 євро з людини.

Суспільство • 31 травня, 14:22 • 33748 перегляди

Румунія висилає російського дипломата за діяльність, яка суперечить Віденській конвенції

Румунія вислала російського дипломата за діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а росія ж пообіцяла дати "адекватну відповідь".

Новини Світу • 24 травня, 14:23 • 19889 перегляди

У Румунії заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь рф: фотографував військову техніку поблизу кордону з Україною

Громадянин Румунії був заарештований за те, що нібито шпигував на користь росії, спостерігаючи, фотографуючи і передаючи інформацію про військові об'єкти і техніку НАТО.

Новини Світу • 24 травня, 10:45 • 17269 перегляди

Глава Пентагону обговорив з Румунією допомогу Україні

Секретар Пентагону Ллойд Остін обговорив вторгнення Росії в Україну та подальшу координацію безпекової допомоги Україні з міністром національної оборони Румунії Ангелом Тілваром у телефонній розмові.

Війна • 26 квітня, 02:58 • 111756 перегляди

Понад дві третини діаспорних шкіл не викладають історію України - СКУ

67% шкіл діаспори не мають історії України як навчальної дисципліни у своїй навчальній програмі, повідомляє голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового Конґресу Українців.

Суспільство • 15 квітня, 10:43 • 14555 перегляди

Чорноморська безпекова конференція зібралася вдруге: участь беруть делегації від 42 країн

Друга Чорноморська безпекова конференція в Софії аналізує вплив російської агресії на регіональну безпеку та обговорює стратегії протидії загрозам і забезпечення сталого розвитку миролюбних держав.

Війна • 15 квітня, 07:12 • 20065 перегляди

кремль посилив спроби дестабілізації Молдови, використовуючи проросійських діячів - ISW

москва намагається дестабілізувати молдовську демократію і суспільство, використовуючи проросійських діячів, таких як глава Гагаузії Євгенія Гуцул, щоб створити умови для потенційної російської агресії проти Молдови.

Війна • 9 квітня, 06:56 • 106168 перегляди
Ексклюзив

Українські державні та комунальні структури масово закуповують продукцію компанії "Knauf", яка допомогає рф відбудовувати Маріуполь

Дві німецькі компанії, Knauf і WKB Systems, постачають росіянам будівельні матеріали для відбудови окупованого Маріуполя, незважаючи на те, що Knauf активно присутній в Україні/.

Війна • 4 квітня, 17:58 • 128532 перегляди

Спецпредставниця США Пріцкер планує візит до Румунії, що обговорити допомогу Україні в енергетичному секторі

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер планує візит до Румунії, щоб обговорити з офіційними особами та представниками бізнесу внесок країни у регіональне співробітництво, надзвичайну допомогу Україні в енергетичному секторі та довгострокові інвестиції в інфраструктуру Румунії та України.

Економіка • 2 квітня, 16:49 • 28505 перегляди

Фон дер Ляйєн стала провідною кандидаткою Європейської народної партії на виборах ЄС

Урсула фон дер Ляєн, нинішня президентка Європейської комісії, була затверджена провідною кандидаткою від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах.

Новини Світу • 7 березня, 12:07 • 21862 перегляди

Фон дер Ляєн: на путіна чекає воєнний трибунал

путіна переслідують за воєнні злочини, і він постане перед воєнним трибуналом, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Війна • 7 березня, 11:33 • 25563 перегляди

Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"

Жіноча збірна України з вільної боротьби здобула одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби 2024 року в Бухаресті, а Ірина Коляденко виборола золото в категорії до 65 кг.

Спорт • 16 лютого, 19:59 • 27488 перегляди