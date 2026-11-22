У Лівії повідомляють про нові атаки невідомих безпілотників на російські вантажні судна, внаслідок яких могли зазнати пошкоджень щонайменше два кораблі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

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За попередньою інформацією, для спостереження за цілями та коригування ударів нібито використовують розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2. Водночас його належність залишається невідомою.

Інформація про масштаби пошкоджень двох вантажних суден наразі не отримала незалежного підтвердження. Також невідомо, хто саме стоїть за атаками.

Раніше в порту Бенгазі атакували російський військовий корабель

22 листопада влада східної частини Лівії підтвердила вибух на борту російського корабля на військово-морській базі в Бенгазі. За попередніми висновками розслідування, причиною могла стати атака безпілотників.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, серйозних пошкоджень зазнав російський корвет "Меркурій", який увійшов до складу Чорноморського флоту рф у 2023 році.

Офіційної інформації про причетність будь-якої держави до цих ударів наразі немає.

Лівія офіційно підтвердила вибух на російському кораблі в порту Бенгазі, ймовірно, знищено корвет "Меркурій"