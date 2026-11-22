В Ливии сообщают о новых атаках неизвестных беспилотников на российские грузовые суда, в результате которых могли получить повреждения как минимум два корабля. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, для наблюдения за целями и корректировки ударов якобы используют разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2. При этом его принадлежность остается неизвестной.

Информация о масштабах повреждений двух грузовых судов пока не получила независимого подтверждения. Также неизвестно, кто именно стоит за атаками.

Ранее в порту Бенгази атаковали российский военный корабль

22 ноября власти восточной части Ливии подтвердили взрыв на борту российского корабля на военно-морской базе в Бенгази. Согласно предварительным выводам расследования, причиной могла стать атака беспилотников.

По сообщениям международных СМИ, серьезные повреждения получил российский корвет "Меркурий", который вошел в состав Черноморского флота рф в 2023 году.

Официальной информации о причастности какого-либо государства к этим ударам пока нет.

Ливия официально подтвердила взрыв на российском корабле в порту Бенгази, вероятно, уничтожен корвет "Меркурий"