В Ливии неизвестные дроны продолжают атаковать российские суда, сообщают уже о двух поражённых кораблях
Киев • УНН
В Ливии сообщили об атаках неизвестных дронов на российские грузовые суда. Масштаб повреждений и причастные к ударам не установлены.
В Ливии сообщают о новых атаках неизвестных беспилотников на российские грузовые суда, в результате которых могли получить повреждения как минимум два корабля. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, для наблюдения за целями и корректировки ударов якобы используют разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2. При этом его принадлежность остается неизвестной.
Информация о масштабах повреждений двух грузовых судов пока не получила независимого подтверждения. Также неизвестно, кто именно стоит за атаками.
Ранее в порту Бенгази атаковали российский военный корабль
22 ноября власти восточной части Ливии подтвердили взрыв на борту российского корабля на военно-морской базе в Бенгази. Согласно предварительным выводам расследования, причиной могла стать атака беспилотников.
По сообщениям международных СМИ, серьезные повреждения получил российский корвет "Меркурий", который вошел в состав Черноморского флота рф в 2023 году.
Официальной информации о причастности какого-либо государства к этим ударам пока нет.
Ливия официально подтвердила взрыв на российском корабле в порту Бенгази, вероятно, уничтожен корвет "Меркурий"22.11.26, 19:11 • 1972 просмотра