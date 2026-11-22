Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, под завалами могут находиться 8 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В результате удара разрушен подъезд жилого дома с первого по пятый этаж. Эвакуированы 9 человек, еще 2 пострадали - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время спасатели разбирают конструкции и ищут людей.

К работам привлечены кинологическая и пиротехническая службы ГСЧС, а также инженерная техника. Развернут пункт помощи ГСЧС - говорится в сообщении.

Напомним

В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российского беспилотника серьезные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. В здании вспыхнул пожар, а квартиры разрушены с первого по пятый этаж.