Атака рф на Киевщину: под завалами могут находиться 8 человек - ГСЧС
Киев • УНН
российский удар разрушил подъезд пятиэтажного дома в Вышгородском районе. Спасатели эвакуировали 9 человек и ищут тех, кто может находиться под завалами.
В Киевской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российской атаки, под завалами могут находиться 8 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В результате удара разрушен подъезд жилого дома с первого по пятый этаж. Эвакуированы 9 человек, еще 2 пострадали
В настоящее время спасатели разбирают конструкции и ищут людей.
К работам привлечены кинологическая и пиротехническая службы ГСЧС, а также инженерная техника. Развернут пункт помощи ГСЧС
Напомним
В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российского беспилотника серьезные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. В здании вспыхнул пожар, а квартиры разрушены с первого по пятый этаж.