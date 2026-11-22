В ночь на 22 ноября взрывы прогремели в Воронежской области и Краснодарском крае россии, а также во временно оккупированных Мариуполе, Ялте и Урзуфе. Партизанское движение «АТЕШ» сообщает о вероятном поражении российской военной инфраструктуры на Кубани. Об этом «АТЕШ» написал в Телеграм-канале, передает УНН.

Детали

По данным партизан, после объявления воздушной опасности в Воронежской области прогремели 2 мощных взрыва.

Вскоре «АТЕШ» заявил о продолжении ночных атак. Сообщения о взрывах поступали из оккупированного Мариуполя, поселка Урзуф в Донецкой области и Ялты в Крыму.

Также партизаны сообщили о попадании по военной инфраструктуре в Краснодарском крае. По их данным, беспилотники двигались со стороны Запорожской области.

Атакам предшествовали события в Калининградской области

Накануне, 21 ноября, появились сообщения о первой атаке беспилотников на Калининградскую область россии.

Таким образом, сообщения о новых взрывах поступили менее чем через сутки после инцидента в самом западном регионе рф.

В настоящее время масштабы возможных повреждений в Воронежской области, Краснодарском крае и на временно оккупированных территориях уточняются.

Независимого подтверждения всех заявленных поражений пока нет.

Калининградскую область РФ впервые атаковали беспилотники — под ударом могла оказаться база Балтийского флота