Территории России и временно оккупированные области Украины оказались под ударом: где прогремели взрывы
Киев • УНН
Ночью взрывы зафиксировали в Воронежской области, Краснодарском крае и оккупированных городах. АТЕШ заявил о вероятных ударах по военной инфраструктуре.
В ночь на 22 ноября взрывы прогремели в Воронежской области и Краснодарском крае россии, а также во временно оккупированных Мариуполе, Ялте и Урзуфе. Партизанское движение «АТЕШ» сообщает о вероятном поражении российской военной инфраструктуры на Кубани. Об этом «АТЕШ» написал в Телеграм-канале, передает УНН.
Детали
По данным партизан, после объявления воздушной опасности в Воронежской области прогремели 2 мощных взрыва.
Вскоре «АТЕШ» заявил о продолжении ночных атак. Сообщения о взрывах поступали из оккупированного Мариуполя, поселка Урзуф в Донецкой области и Ялты в Крыму.
Также партизаны сообщили о попадании по военной инфраструктуре в Краснодарском крае. По их данным, беспилотники двигались со стороны Запорожской области.
Атакам предшествовали события в Калининградской области
Накануне, 21 ноября, появились сообщения о первой атаке беспилотников на Калининградскую область россии.
Таким образом, сообщения о новых взрывах поступили менее чем через сутки после инцидента в самом западном регионе рф.
В настоящее время масштабы возможных повреждений в Воронежской области, Краснодарском крае и на временно оккупированных территориях уточняются.
Независимого подтверждения всех заявленных поражений пока нет.
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