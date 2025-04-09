В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.
На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.
В оккупированном Мариуполе до сих пор обнаруживают стихийные могилы мариупольцев, погибших во время штурма города. По данным Associated Press, там обнаружили более 10 тысяч новых захоронений.
россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.
В оккупированном Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа, вирус обнаружили у кур из частного сектора. По словам оккупационных властей, заражено около 700 кур.
ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.
Российские оккупанты намерены увеличить мощность порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна и металла. Захватчики надеются вывозить около 12 млн тонн в год.
В Мариуполе оккупанты готовятся к пропагандистскому шоу, реставрируя памятники советской эпохи. На фоне руин они планируют праздновать "80-летие победы", игнорируя потребности населения.
Президент Украины подчеркнул недопустимость игнорирования последствий войны и нормализации агрессии. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.
Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.
Россияне намерены вывозить через Мариупольский порт 12 млн тонн краденого зерна, металла и угля в год. Они планируют ввести в эксплуатацию 18 новых причалов для увеличения грузооборота.
В оккупированном Мариуполе партизаны подожгли стоянку россиян на Правом берегу. Уничтожен боекомплект и сгорело несколько единиц техники. Местонахождение установили благодаря коллаборантам.
Оккупанты строят мосты возле Мариуполя для улучшения логистики с Крымом. Также строится железнодорожная ветка для связи с Ростовом.
Дмитрий Лубинец заявил, что судилище над бойцами "Азова" является нарушением международного права. Он обратился в ООН и МККК, подчеркнув, что мир должен осудить незаконные приговоры.
Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.
Российский суд приговорил 12 бойцов "Азова" к длительным срокам заключения. Еще 11 бойцам приговоры вынесли заочно, их обвинили в терроризме.
В ООН заявили о масштабных нарушениях прав детей в Украине из-за войны и оккупации. Зафиксированы сотни погибших, похищенных и случаи навязывания российского образования.
Участники саммита ознакомятся с кейсами восстановления городов, получат знания для разработки планов и создадут каталог предложений.
В Украину вернули 197 защитников, среди которых 31 защитник Мариуполя, в том числе 18 защитников "Азовстали". Также было освобождено 22 тяжелораненых воина.
Военная медик Валентина Зубко, прошедшая плен, примет участие в благотворительном забеге в Черкассах. Цель – поддержка 118-й бригады ТрО и военнопленных.
На месте уничтоженного лагеря «Орленок» в Мариуполе оккупанты строят центр военной подготовки «Воины». Это еще один шаг к милитаризации детей, которых привлекают к «юнармии» и учат стрелять.
Ночью в рф атаковали объект ТЭК в астраханской области. Зафиксировано возгорание, есть пострадавший. Минобороны рф заявило о сбитии 22 дронов над разными областями.
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики месяцами не выплачивают зарплату работникам коммунальных предприятий и врачам. Люди жалуются, что задержки начались еще с января.
"Укрпочта" анонсировала выпуск почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" с частицами стали из "Азовстали". Марки посвящены защитникам города и жертвам бомбардировки Драмтеатра, тираж составит 400 тысяч экземпляров.
В временно оккупированном Мариуполе возле парка Петровского строят монумент "Мариуполь - город военной славы". На стеле с гранитной колонной и гербом рф планируют изобразить российских оккупантов 2022 года.
Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для оккупированного Мариуполя, стремительно мелеет. Оккупанты планируют взорвать дамбы на реке Малый Кальчик для наполнения водохранилища, что может привести к экологической катастрофе.
В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.
В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.
В оккупированном Мариуполе вводят ограничения подачи воды до 6 часов в сутки из-за критического обмеления Старокрымского водохранилища. Городу нужно 150 тысяч кубометров воды ежедневно, тогда как водохранилище может обеспечить лишь 40 тысяч.