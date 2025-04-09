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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29390 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Азовском море из-за действий рф массово гибнут крабы и рыба - ЦПД СНБО

В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.

Общество • 16:17 • 11651 просмотра

роспропаганда снимает тревел-шоу на Донбассе, чтобы показать "мирную жизнь"

На временно оккупированные территории прибыла съемочная группа из рф, чтобы создать иллюзию спокойствия. Они показывают постановочные сцены восстановления, игнорируя бомбардировки и разрушения.

Война • 9 апреля, 00:22 • 4596 просмотра

В Мариуполе продолжают обнаруживать могилы местных жителей, погибших во время штурма города россиянами

В оккупированном Мариуполе до сих пор обнаруживают стихийные могилы мариупольцев, погибших во время штурма города. По данным Associated Press, там обнаружили более 10 тысяч новых захоронений.

Общество • 8 апреля, 10:34 • 10163 просмотра

Чтобы улучшить логистику и соединить ВОТ с городами рф: захватчики строят трассу через Мариуполь - Городской совет

россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Общество • 4 апреля, 10:45 • 4920 просмотра

В Мариуполе зафиксирована вспышка птичьего гриппа: заражено около 700 кур

В оккупированном Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа, вирус обнаружили у кур из частного сектора. По словам оккупационных властей, заражено около 700 кур.

Общество • 2 апреля, 16:04 • 16026 просмотра

Нанесли ущерб государству более чем на 5 млрд гривен: на шахте Донбасса прекратили незаконную добычу угля

ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.

Экономика • 1 апреля, 14:10 • 32424 просмотра

Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.

Война • 1 апреля, 13:03 • 20349 просмотра

Хотят вывозить 12 млн тонн краденого: в Мариуполе оккупанты увеличивают мощность порта - горсовет

Российские оккупанты намерены увеличить мощность порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна и металла. Захватчики надеются вывозить около 12 млн тонн в год.

Война • 1 апреля, 02:55 • 20819 просмотра

Оккупанты в Мариуполе готовятся к празднованию "80-летия победы" на фоне руин

В Мариуполе оккупанты готовятся к пропагандистскому шоу, реставрируя памятники советской эпохи. На фоне руин они планируют праздновать "80-летие победы", игнорируя потребности населения.

Общество • 1 апреля, 02:25 • 18068 просмотра

Европа не забудет: Зеленский встретился с международными партнерами в годовщину освобождения Бучи

Президент Украины подчеркнул недопустимость игнорирования последствий войны и нормализации агрессии. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины.

Война • 31 марта, 19:54 • 6821 просмотра

Учителей-коллаборационистов из Мариуполя учат доносить на проукраинские семьи

Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.

Война • 31 марта, 02:15 • 13233 просмотра

Оккупанты хотят увеличить мощность порта Мариуполя, чтобы вывозить краденое зерно и металл

Россияне намерены вывозить через Мариупольский порт 12 млн тонн краденого зерна, металла и угля в год. Они планируют ввести в эксплуатацию 18 новых причалов для увеличения грузооборота.

Война • 29 марта, 13:45 • 44017 просмотра

В Мариуполе подожгли базу оккупантов - горсовет

В оккупированном Мариуполе партизаны подожгли стоянку россиян на Правом берегу. Уничтожен боекомплект и сгорело несколько единиц техники. Местонахождение установили благодаря коллаборантам.

Война • 29 марта, 07:42 • 13319 просмотра

В Мариуполе строят транспортный узел для военной логистики оккупантов - горсовет

Оккупанты строят мосты возле Мариуполя для улучшения логистики с Крымом. Также строится железнодорожная ветка для связи с Ростовом.

Война • 28 марта, 16:27 • 31601 просмотра

Обратился с официальными письмами в ООН и МККК: Лубинец отреагировал на новые жестокие "приговоры" бойцам "Азова" в рф

Дмитрий Лубинец заявил, что судилище над бойцами "Азова" является нарушением международного права. Он обратился в ООН и МККК, подчеркнув, что мир должен осудить незаконные приговоры.

Война • 26 марта, 17:24 • 33634 просмотра

В белгородской области рф ликвидировали пропагандистку "первого канала" Анну Прокофьеву: что известно

Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.

Война • 26 марта, 12:10 • 31715 просмотра

В россии 23 бойцов "Азова" приговорили к длительным срокам заключения

Российский суд приговорил 12 бойцов "Азова" к длительным срокам заключения. Еще 11 бойцам приговоры вынесли заочно, их обвинили в терроризме.

Война • 26 марта, 10:42 • 34871 просмотра

россия нарушает права детей на оккупированных территориях - отчет ООН

В ООН заявили о масштабных нарушениях прав детей в Украине из-за войны и оккупации. Зафиксированы сотни погибших, похищенных и случаи навязывания российского образования.

Война • 22 марта, 04:06 • 21485 просмотра

Восстанавливаем страну вместе: 21 марта стартует "Добробат & Co Реконстракшн Саміт"

Участники саммита ознакомятся с кейсами восстановления городов, получат знания для разработки планов и создадут каталог предложений.

Новости Бизнеса • 20 марта, 10:58 • 82397 просмотра

Коордштаб о возвращенных военнопленных: домой вернулось 18 защитников "Азовстали"

В Украину вернули 197 защитников, среди которых 31 защитник Мариуполя, в том числе 18 защитников "Азовстали". Также было освобождено 22 тяжелораненых воина.

Общество • 19 марта, 14:36 • 3768 просмотра

Я боялась заснуть и проснуться не дома: освобожденная из плена медик побежит марафон ради побратимов

Военная медик Валентина Зубко, прошедшая плен, примет участие в благотворительном забеге в Черкассах. Цель – поддержка 118-й бригады ТрО и военнопленных.

Общество • 19 марта, 14:00 • 13979 просмотра

В Мариуполе на месте детского лагеря оккупанты возводят центр военной подготовки - горсовет

На месте уничтоженного лагеря «Орленок» в Мариуполе оккупанты строят центр военной подготовки «Воины». Это еще один шаг к милитаризации детей, которых привлекают к «юнармии» и учат стрелять.

Общество • 18 марта, 09:22 • 23188 просмотра

В рф сообщили об атаке дронов на астраханскую область: под ударом оказался топливно-энергетический комплекс

Ночью в рф атаковали объект ТЭК в астраханской области. Зафиксировано возгорание, есть пострадавший. Минобороны рф заявило о сбитии 22 дронов над разными областями.

Война • 17 марта, 06:57 • 16114 просмотра

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики месяцами не выплачивают зарплату работникам коммунальных предприятий и врачам. Люди жалуются, что задержки начались еще с января.

Общество • 13 марта, 02:27 • 100840 просмотра

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

"Укрпочта" анонсировала выпуск почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" с частицами стали из "Азовстали". Марки посвящены защитникам города и жертвам бомбардировки Драмтеатра, тираж составит 400 тысяч экземпляров.

Общество • 10 марта, 17:49 • 33478 просмотра

В оккупированном Мариуполе к 9 мая устанавливают памятник оккупантам

В временно оккупированном Мариуполе возле парка Петровского строят монумент "Мариуполь - город военной славы". На стеле с гранитной колонной и гербом рф планируют изобразить российских оккупантов 2022 года.

Общество • 4 марта, 14:45 • 19167 просмотра

Критическое обмеление водохранилища углубляет водный кризис в оккупированном Мариуполе

Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для оккупированного Мариуполя, стремительно мелеет. Оккупанты планируют взорвать дамбы на реке Малый Кальчик для наполнения водохранилища, что может привести к экологической катастрофе.

Общество • 3 марта, 13:59 • 25875 просмотра

В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.

Война • 1 марта, 11:29 • 35827 просмотра

В Мариуполе взорвали автомобиль сотрудника фсб: что известно

В Приморском районе Мариуполя партизаны взорвали автомобиль работника фсб, который получил тяжелые ранения. Оккупанты усилили меры безопасности и начали массовые проверки местного населения.

Война • 28 февраля, 13:14 • 28021 просмотра

Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища

В оккупированном Мариуполе вводят ограничения подачи воды до 6 часов в сутки из-за критического обмеления Старокрымского водохранилища. Городу нужно 150 тысяч кубометров воды ежедневно, тогда как водохранилище может обеспечить лишь 40 тысяч.

Общество • 27 февраля, 12:25 • 37771 просмотра