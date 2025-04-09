В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики месяцами не выплачивают зарплату работникам коммунальных предприятий и врачам. Люди жалуются, что задержки начались еще с января.