Россияне начали расставлять манекены солдат на ВОТ, чтобы обмануть украинские дроны с ИИ
Киев • УНН
Оккупанты оборудуют ложные огневые позиции с манекенами на ВОТ Украины. Так они пытаются отвлечь украинские дроны с машинным зрением.
Российские военные начали обустраивать ложные огневые позиции с манекенами солдат на дорогах временно оккупированных территорий Украины. Таким образом оккупанты пытаются отвлечь украинские ударные беспилотники, в частности оснащённые системами искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские и украинские мониторинговые каналы, пишет УНН.
Детали
На опубликованных фотографиях видны пикапы с манекенами в военной форме и шлемах, рядом с которыми установлены муляжи пулемётов. Такие конструкции имитируют мобильные огневые группы, которые российская армия использует для борьбы с беспилотниками.
По информации украинского мониторингового канала Exilenova+, оккупанты также обустраивают вдоль трасс небольшие укрытия и блиндажи, внутри которых размещают манекены военнослужащих.
Почему россияне прибегли к такой тактике
С мая украинские военные усилили удары по маршрутам снабжения российской армии, в частности по грузовикам и бензовозам на трассе Р-280 "Новороссия". Она проходит через оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ в Крым.
Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области 09.11.26, 16:33 • 2600 просмотров
Для защиты логистики российские войска размещали мобильные огневые группы вдоль дорог и привлекали их к сопровождению колонн. Однако эти меры оказались недостаточно эффективными.
По сообщениям российских военных блогеров, украинские силы применяют американские беспилотники Hornet-2, которые обладают машинным зрением, способны самостоятельно распознавать цели и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.
Именно против таких систем, вероятно, и рассчитаны ложные позиции с манекенами. Вместе с тем достоверных данных об эффективности этой тактики пока нет.
Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT10.11.26, 00:37 • 12263 просмотра