Россияне начали расставлять манекены солдат на ВОТ, чтобы обмануть украинские дроны с ИИ

Российские военные начали обустраивать ложные огневые позиции с манекенами солдат на дорогах временно оккупированных территорий Украины. Таким образом оккупанты пытаются отвлечь украинские ударные беспилотники, в частности оснащённые системами искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские и украинские мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

На опубликованных фотографиях видны пикапы с манекенами в военной форме и шлемах, рядом с которыми установлены муляжи пулемётов. Такие конструкции имитируют мобильные огневые группы, которые российская армия использует для борьбы с беспилотниками.

По информации украинского мониторингового канала Exilenova+, оккупанты также обустраивают вдоль трасс небольшие укрытия и блиндажи, внутри которых размещают манекены военнослужащих.

Почему россияне прибегли к такой тактике

С мая украинские военные усилили удары по маршрутам снабжения российской армии, в частности по грузовикам и бензовозам на трассе Р-280 "Новороссия". Она проходит через оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ в Крым.

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Для защиты логистики российские войска размещали мобильные огневые группы вдоль дорог и привлекали их к сопровождению колонн. Однако эти меры оказались недостаточно эффективными.

По сообщениям российских военных блогеров, украинские силы применяют американские беспилотники Hornet-2, которые обладают машинным зрением, способны самостоятельно распознавать цели и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

Именно против таких систем, вероятно, и рассчитаны ложные позиции с манекенами. Вместе с тем достоверных данных об эффективности этой тактики пока нет.

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