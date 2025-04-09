$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28341 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41555 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47819 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54585 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66880 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56488 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55731 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119428 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81662 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226092 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87218 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20245 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17170 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15972 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17588 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87215 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119428 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226092 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403179 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395602 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10901 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15972 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17170 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20245 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75091 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Геническ

Новости по теме

Армия рф наращивает силы в оккупированном Геническе - "АТЕШ"

Во временно оккупированном Геническе зафиксирована переброска резервных сил рф, среди которых много мобилизованных из Крыма. Офицеры оккупантов опасаются возможного наступления на правый берег Херсонщины.

Война • 5 ноября, 22:17 • 18872 просмотра

На ВОТ Херсонщины оккупанты осудили местного жителя за «участие в крымскотатарском батальоне»

На оккупированной Херсонщине российский суд приговорил 58-летнего Халила Куртамета к 8 годам заключения за «участие в крымскотатарском батальоне». Его обвинили в предоставлении гостиниц для проживания членов батальона в 2015 году.

Общество • 17 октября, 14:46 • 14818 просмотра

Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Во временно оккупированном Геническе полицейские рф провели для школьников викторину "россия - родина моя". Оккупанты используют такие мероприятия для выявления "неблагонадежных" семей с проукраинскими взглядами.

Общество • 24 сентября, 02:39 • 107395 просмотра

Принудительная паспортизация россиянами украинских детей на оккупированных территориях приобретает угрожающие масштабы - Лубинец

Российские оккупанты принудительно выдают российские паспорта украинским детям с оккупированных территорий во время масштабных церемоний, чтобы скрыть за этим свои истинные намерения и манипулируя их сознанием.

Общество • 15 июля, 14:03 • 21584 просмотра

Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.

Война • 18 мая, 03:02 • 57984 просмотра

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.

Война • 5 апреля, 08:34 • 32258 просмотра

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.

Криминал и ЧП • 3 апреля, 14:40 • 110939 просмотра

99 картин, которые россияне похитили из Херсона, находятся в оккупированном Крыму

Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.

Война • 29 марта, 14:20 • 25117 просмотра

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.

Война • 15 марта, 13:56 • 50516 просмотра

Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.

Общество • 19 февраля, 16:12 • 27896 просмотра

Якобы для оцифровки: оккупационные власти Новой Каховки вывезли архивы пенсионного фонда в оккупированный Геническ

Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.

Война • 10 февраля, 15:23 • 77627 просмотра
Эксклюзив

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.

Война • 30 января, 11:31 • 152875 просмотра