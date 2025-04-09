Во временно оккупированном Геническе зафиксирована переброска резервных сил рф, среди которых много мобилизованных из Крыма. Офицеры оккупантов опасаются возможного наступления на правый берег Херсонщины.
На оккупированной Херсонщине российский суд приговорил 58-летнего Халила Куртамета к 8 годам заключения за «участие в крымскотатарском батальоне». Его обвинили в предоставлении гостиниц для проживания членов батальона в 2015 году.
Во временно оккупированном Геническе полицейские рф провели для школьников викторину "россия - родина моя". Оккупанты используют такие мероприятия для выявления "неблагонадежных" семей с проукраинскими взглядами.
Российские оккупанты принудительно выдают российские паспорта украинским детям с оккупированных территорий во время масштабных церемоний, чтобы скрыть за этим свои истинные намерения и манипулируя их сознанием.
Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.
Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.
Херсонский художественный музей сообщает, что идентифицировано 100 картин, похищенных российскими оккупантами, 99 из которых находятся в оккупированном Крыму.
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
Оккупационные власти Новой Каховки Херсонской области вывезли пенсионные архивы в оккупированный Геническ для якобы оцифровки. В архиве было более 20 тыс. пенсионных дел.
Украинские военные удерживают хоть и не абсолютный, но огневой контроль над трассой М-17 через Армянск.