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Оккупантам еще больше отрезали Крым от упрощенной логистики после поражения в Чонгаре

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой перекрыл движение транспорта. Это значительно усложняет логистику врага на пути в Крым.

Оккупантам еще больше отрезали Крым от упрощенной логистики после поражения в Чонгаре

Оккупанты заявили об ударе по мосту возле Геническа - альтернативному пути во временно оккупированный Крым, что еще больше усложняет логистику врага на пути к полуострову, указали советник министра обороны Сергей Стерненко и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в среду в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты заявили об ударе по мосту возле Геническа, который они использовали как альтернативный путь в в.о. Крым. В результате этого на в.о. части Херсонской области перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой

- написал советник министра обороны Сергей Стерненко в соцсетях.

Его сообщение появилось после заявления гауляйтера Херсонской области владимира сальдо, что "движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто" после "ракетного удара по одному из мостов Геническа на Арабатскую стрелку". Впоследствии он анонсировал запуск движения по мосту в реверсном режиме.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также указал: "Геническ / Арабатская стрелка. Мосты. Для понимания. Речь идет о поражении одного из трех мостов: двух в самом Геническе и одного уже на Арабатской стрелке".

"В комплексе с ситуацией на Чонгаре закрытие движения (а официальное сообщение фактически подтверждает, что движение через этот маршрут осуществлялось) отрезает Крым от упрощенной логистики со стороны сухопутного коридора", - отметил Андрющенко.

По словам Андрющенко, "теперь основной объезд возможен только через Армянск и Перекопск". "Это означает дополнительные километры, дополнительное время в пути и дополнительные расходы топлива", - указал он.

"На фоне топливного кризиса получается вдвойне интереснее. Логистика становится длиннее, дороже и менее прогнозируемой. А любые проблемы с поставками начинают множиться по всему маршруту", - подчеркнул Андрющенко.

Добавим

В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами. 

После второго поражения в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло Сухопутных войск ВСУ указали, что "первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат - движение перекрыто на длительное время".

Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО10.06.26, 12:33 • 17806 просмотров

Через мост проходит трасса Р-280, построенная оккупационными властями, которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой области. Этот маршрут является одним из ключевых логистических путей для обеспечения российских войск на полуострове.

Украинские защитники активно уничтожают логистическую инфраструктуру врага, как наземную, так и морскую, а также наносят сокрушительные удары вглубь рф, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

В ночь на 8 июня была поражена нефтеперекачивающая станция "Грушовая". Как сообщили в Силах специальных операций, эта производственная площадка перевалочного комплекса "Шесхарис" входит в крупнейший российский морской порт Новороссийск Краснодарского края рф. По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. 

В ночь на 8 августа Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в Волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф, и нефтебазу в оккупированном Крыму. 

Юлия Шрамко

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