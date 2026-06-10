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Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил об уничтожении Чонгарского моста. Этот объект был ключевым логистическим путем для войск РФ в Крыму.

Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО
фото иллюстративное

Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью, уничтожен, сообщил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в соцсетях, пишет УНН

Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму

- написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Добавим

В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня - украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами. 

Через мост проходит трасса Р-280, построенная оккупационными властями, которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донетчины. Этот маршрут является одним из ключевых логистических путей для обеспечения российских войск на полуострове.

Украинские защитники активно уничтожают логистическую инфраструктуру врага, как наземную, так и морскую, а также наносят сокрушительные удары вглубь рф, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

В ночь на 8 июня была поражена нефтеперекачивающая станция "Грушовая". Как сообщили в Силах специальных операций, эта производственная площадка перевалочного комплекса "Шесхарис" входит в крупнейший российский морской порт Новороссийск Краснодарского края рф. По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. 

В ночь на 8 августа Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в Волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф, и нефтебазу в оккупированном Крыму. 

Юлия Шрамко

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