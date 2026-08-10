Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолёта в Лейпциге - Zeit

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1256 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 11704 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8186 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7276 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15430 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15846 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20150 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15856 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19437 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17415 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 11675 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20142 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24790 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 43903 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4098 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43079 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111118 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131340 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161255 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолёта в Лейпциге - Zeit

Киев • УНН

 • 3766 просмотра

Видеозаписи показали, что вооружённый беспилотник врезался в крыло украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпцига. Взрывчатка не сдетонировала, но причины этого остаются неясными.

Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолёта в Лейпциге - Zeit

Вооружённый беспилотник, обнаруженный рядом с украинским грузовым самолётом в аэропорту Лейпцига в Германии, на самом деле врезался в его крыло. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения, сообщает немецкое издание Die Zeit, передаёт УНН.

Детали

"С тех пор как в среду вечером в аэропорту Лейпцига был обнаружен вооружённый беспилотник, стало известно много деталей. Среди них — размер беспилотника (квадрокоптер примерно размером с микроволновую печь, с четырьмя роторами), его местонахождение (рядом с украинским грузовым самолётом, который также перевозил военные грузы) и тип взрывчатки, которую он перевозил (Semtex)", — пишет издание.

Однако, по данным издания, некоторые важные вопросы относительно последовательности событий остаются без ответа. В частности, как вооружённый беспилотник вообще приблизился к украинскому самолёту, по какому маршруту он летел, проводил ли он разведку самолёта или же пытался пролететь под ним.

"Были проанализированы видеозаписи, которые предоставляют дополнительную информацию. Это связано с тем, что большая часть территории аэропорта охвачена камерами видеонаблюдения. Видео показывают, что Лейпциг едва избежал катастрофы, причём гораздо более серьёзной, чем считалось ранее", — пишет издание.

На видео виден грузовой самолёт "Антонов", припаркованный в аэропорту. Также видно, что во вторник вечером около 19:30 объект летел прямо на самолёт. В конце концов он врезался в одно из крыльев. Крылья являются особенно уязвимыми частями самолёта, поскольку обычно в них размещаются топливные баки. Любой, кто хотел взорвать самолёт, подорвал бы бомбу именно там. Однако в Лейпциге этого не произошло. Видеозапись свидетельствует о том, что объект рикошетом отскочил от крыла и упал на землю. Следы на одном из крыльев "Антонова" подтверждают эту вероятную последовательность событий

— говорится в публикации.

В то же время, как отмечает издание, причина, по которой взрывное устройство не сдетонировало, остаётся неясной.

Напомним

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о дроне со взрывчаткой рядом с грузовым самолётом с боеприпасами. Самолёт был пуст.

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости Мира
Взрывы
Ан-32П
Федеральное министерство внутренних дел Германии
Лейпциг
Германия