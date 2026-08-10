Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского самолёта в Лейпциге - Zeit

Вооружённый беспилотник, обнаруженный рядом с украинским грузовым самолётом в аэропорту Лейпцига в Германии, на самом деле врезался в его крыло. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения, сообщает немецкое издание Die Zeit, передаёт УНН.

Детали

"С тех пор как в среду вечером в аэропорту Лейпцига был обнаружен вооружённый беспилотник, стало известно много деталей. Среди них — размер беспилотника (квадрокоптер примерно размером с микроволновую печь, с четырьмя роторами), его местонахождение (рядом с украинским грузовым самолётом, который также перевозил военные грузы) и тип взрывчатки, которую он перевозил (Semtex)", — пишет издание.

Однако, по данным издания, некоторые важные вопросы относительно последовательности событий остаются без ответа. В частности, как вооружённый беспилотник вообще приблизился к украинскому самолёту, по какому маршруту он летел, проводил ли он разведку самолёта или же пытался пролететь под ним.

"Были проанализированы видеозаписи, которые предоставляют дополнительную информацию. Это связано с тем, что большая часть территории аэропорта охвачена камерами видеонаблюдения. Видео показывают, что Лейпциг едва избежал катастрофы, причём гораздо более серьёзной, чем считалось ранее", — пишет издание.

На видео виден грузовой самолёт "Антонов", припаркованный в аэропорту. Также видно, что во вторник вечером около 19:30 объект летел прямо на самолёт. В конце концов он врезался в одно из крыльев. Крылья являются особенно уязвимыми частями самолёта, поскольку обычно в них размещаются топливные баки. Любой, кто хотел взорвать самолёт, подорвал бы бомбу именно там. Однако в Лейпциге этого не произошло. Видеозапись свидетельствует о том, что объект рикошетом отскочил от крыла и упал на землю. Следы на одном из крыльев "Антонова" подтверждают эту вероятную последовательность событий — говорится в публикации.

В то же время, как отмечает издание, причина, по которой взрывное устройство не сдетонировало, остаётся неясной.

Напомним

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о дроне со взрывчаткой рядом с грузовым самолётом с боеприпасами. Самолёт был пуст.