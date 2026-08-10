Папа Римский призвал прекратить нападения на гражданских лиц в Украине и России

Папа Римский Лев XIV в воскресенье заявил, что в Украине и России гибнут и получают ранения невинные люди, и призвал к прекращению конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам понтифика, невинные люди гибнут и получают ранения как в Украине, так и в России.

Трагические инциденты множатся, что приводит к постоянному росту числа жертв среди гражданского населения, включая детей. Я вновь искренне призываю соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения на гражданские объекты с обеих сторон - сказал Папа Лев.

Издание добавляет, что, по данным ООН, за почти четыре с половиной года войны погибли более 16 тысяч мирных жителей. В то же время в этом году число жертв среди гражданского населения значительно возросло, в частности из-за более активного использования беспилотников и ракет.

Напомним

20 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарём Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлагером, и поблагодарил за готовность Ватикана принять встречу на уровне лидеров и прилагать усилия для того, чтобы она могла состояться.

Папа Римский отреагировал на удар рф по Киево-Печерской лавре