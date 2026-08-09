Трамп предположил, что позволит экономическому давлению подтолкнуть Иран к возобновлению работы Ормузского пролива
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп предположил, что экономическое давление, а не военная операция, заставит Иран возобновить работу Ормузского пролива. Он отметил, что США действуют осторожно и ведут с Ираном полупереговоры.
Президент США Дональд Трамп предположил, что позволит экономическому давлению подтолкнуть Иран к возобновлению работы Ормузского пролива, а не к новой военной операции, передает УНН со ссылкой на Guardian.
"Мы действуем осторожно", — сказал Трамп изданию Axios. Комментарии Трампа прозвучали через несколько часов после того, как Иран заявил, что не откроет этот важнейший водный путь, если США не выполнят его требования, которые, по данным Axios, включают отказ от оскорблений и угроз в адрес страны.
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"Мы ведем с ними лишь полупереговоры", — также заявил Трамп новостному сайту. "Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и тем фактом, что у них нет денег".
Трамп, заявивший, что Иран "находится в очень плохом положении", утверждал, что американцы испытывают меньшее финансовое давление из-за войны, поскольку цены на нефть снизились.
"Все наладится. Всегда налаживается. Это как шахматная партия", — также, как сообщается, сказал Трамп.
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