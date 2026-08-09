В Молдове после взрыва нашли обломки беспилотника

В районе населённого пункта Крокмаз в Молдове после мощного взрыва обнаружили фрагменты боевого беспилотника. В результате падения объекта и пожара никто не пострадал. Об этом сообщает издание Newsmaker, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, 9 августа около 13:20 в полицию Штефан-Водэ поступило сообщение о мощном взрыве в районе населённого пункта Крокмаз. После взрыва начался пожар растительности, а к месту происшествия направили специализированные подразделения для установления обстоятельств и причин взрыва, а также ликвидации пожара.

На месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника. Полиция установила, что в результате падения объекта и возгорания никто не пострадал. Специалисты отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции направляются на место происшествия. Они предоставят более подробную информацию после визуального осмотра, а затем и после специализированной экспертизы - пишет издание.

В настоящее время специализированные подразделения полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства взрыва.

Напомним

В Кагульском районе Молдовы обнаружили фрагменты беспилотника «Герань-2». Их направили на экспертизу, полиция продолжает расследование.